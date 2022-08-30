"İnsan Denen Şey" Güzelyurt'ta sahnelendi

Sokak Tiyatrosu ekibinin tek perdelik yeni oyunu “İnsan Denen Şey”, Lefkoşa ve Mağusa’dan sonra dün akşam Güzelyurt Festival Alanı Amfi Tiyatro’da Güzelyurtlu seyirciler için sahnelendi.

Sanatseverlerin yoğun katılımının olduğu tiyatro gecesini Güzelyurt Sanat Dernekleri Platformu organize etti. Organizasyona Güzelyurt Belediyesi de katkı koydu.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, oyun bitiminde Güzelyurt Sanat Dernekleri Platformu adına Osman Bulun, sanatçılara çiçek takdim ederek bir konuşma yaptı. Bulun konuşmasında, Yaşar Ersoy ve Sokak Tiyatrosu oyuncularına, zor ve umutsuz günlerden geçerken Güzelyurt’ta İnsan Denen Şey oyununu sundukları ve moral değer verdikleri için teşekkür etti.

Geceye katılan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da konuşmasında sanatçılara teşekkür ederek, onları her zaman Güzelyurt’a beklediklerini söyledi.

“Sokak Özgürleştirir” şiarıyla “İnsan Denen Şey” oyununu Yaşar Ersoy tasarladı, kurguladı ve yönetti. Oyunun müziklerini Hüseyin Kırmızı yaptı ve uyarladı. Oyunda, Erol Refikoğlu, Özgür Oktay, Döndü Özata, Umut Ersoy ve Yaşar Ersoy rol alırken, oyunun afiş tasarımını Umut Ersoy yaptı. “İnsan Denen Şey” oyunu, dramatik yapısı içinde, William Shakespeare’in, Bertolt Brecht’in, Nazım Hikmet’in, Charles Bukowski’nin, Can Yücel’in ve Edmond Rostand’ın şiirlerinden ve tiratlarından bölümler yer alıyor.

-Bir sonraki durak Lefke Soli Antik Tiyatro

“İnsan Denen Şey” oyunu bir sonraki gösterimini Lefke’de, Soli Antik Tiyatro'da gerçekleştirecek. Oyun 7 Eylül Çarşamba akşamı, saat 20.30’da Soli Antik Tiyatroda halka ücretsiz sunulacak.

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30/08/2022 12:29