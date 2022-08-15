“İnsan Denen Şey” oyunu Lefkoşa’da sahnelenecek

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15/08/2022

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“İnsan Denen Şey” oyunu Lefkoşa’da sahnelenecek

Sokak Tiyatrosu ekibinin tek perdelik yeni oyunu “İnsan Denen Şey” yarın Lefkoşa açık pazar alanında sahnelenecek. Lefkoşa Türk Belediyesi'nden verilen bilgiye göre,  etkinlik saat 20.30’da başlayacak, ve ücretsiz olacak.

Oyun, Yaşar Ersoy tarafından tasarlandı, kurgulandı ve yönetildi. Oyun müziği Hüseyin Kırmızı tarafından uyarlandı. Oyunda Erol Refikoğlu, Özgür Oktay, Döndü Özata, Umut Ersoy ve Yaşar Ersoy rol alıyor.

Oyunda bozuk düzen, bozuk düzeninin sonucu ortaya çıkan eşitsizliği, adaletsizlik, haksızlık ve yanlışlıklar yansıtılıyor.

15/08/2022 09:58
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TAGS: Yaşar Ersoy, insan denen şey, Lefkoşa Türk Belediyesi, Sokak Tiyatrosu
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