“İnsan Denen Şey” oyunu Mağusalılarla buluştu

Sokak Tiyatrosu ekibinin tek perdelik yeni oyunu “İnsan Denen Şey”, Lefkoşa’dan sonra dün akşam Mağusa Buğday Cafe yanındaki park alanında halka açık ve ücretsiz sunuldu.

Mağusa İnisiyatifi, Mağusa Suriçi Derneği, Mağusa Kültür Derneği’nin organizasyonuyla tarihi kent meydanında sunulan oyun ilgiyle izlendi.

Yapılan açıklamaya göre, 600’ün üzerinde sanatseverin izlediği oyunun sahnelenmesine Gazimağusa Belediyesi de katkıda bulundu.

Meydanı dolduran seyirciler, oyunun bitiminde sanatçılar ayakta alkışladı.

“İnsan Denen Şey” oyununu, “sokak özgürleştirir” şiarıyla Yaşar Ersoy tasarladı, kurguladı ve yönetti. Oyunun müziklerini Hüseyin Kırmızı yaptı ve uyarladı. Oyunda, Erol Refikoğlu, Özgür Oktay, Döndü Özata, Umut Ersoy ve Yaşar Ersoy rol alırken, oyunun afiş tasarımını Umut Ersoy yaptı.

“İnsan Denen Şey” oyunu, dramatik yapısı içinde, William Shakespeare’in, Bertolt Brecht’in, Nazım Hikmet’in, Charles Bukowski’nin, Can Yücel’in ve Edmond Rostand’ın şiirlerinden ve tiratlarından alıntılar da yapılarak kurgulandı.

Oyun bitiminde geceyi organize eden sivil toplum örgütlerine ve Gazimağusa Belediyesi’ne teşekkür eden Yaşar Ersoy, “İnsan Denen Şey” oyununu, umutsuzluk ortamında, toplumsal ve sanatsal sorumluluklarıyla umudu bileyerek, tüm kötülüklere karşı bir sanatsal direniş eylemi olarak gerçekleştirmek ve halkın moral değerlerini yükseltmek için sahnelediklerini ve tüm bölgelerde seyirciye sunacaklarını belirtti.

-Bir sonraki durak Güzelyurt

“İnsan Denen Şey” oyunu bir sonraki gösterimini Güzelyurt'ta yapacak. Oyun 29 Ağustos Pazartesi akşamı, saat 20.30’da Güzelyurt Festival Alanı’nda ücretsiz izlenebilecek.

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23/08/2022 12:47