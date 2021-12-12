İnsan gibi düşünebilen yapay zeka üretildi!

Bilim kurgu filmlerinde yıllardır bize yansıtılan robot modellemeleri, beklentimizi her seferinde yükseltiyor. Biraz zaman alsa da filmlerde gördüğümüz kadar akıllı ve fonksiyonlu robotlara giderek yaklaşıyoruz. Yakın zamanlarda bizleri oldukça şaşırtan Ameca robot ise bu örneklerden biri. Şimdi ise yapay zeka teknolojisi bu konuda bir adım daha attı.

Bilim insanlarının şu anda üzerinde çalıştığı yapay zeka teknolojisi, tıpkı bir insan gibi düşünebilen bir AI üretmeyi hedefliyor. Araştırmacılar, görüntü tanımak üzere geliştirilen yapay zekanın bu konuda ayarlanmasında oldukça önemli bir yol katettiler. İşte ayrıntılar…

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Geliştirilen AI için insan beyninin hesaplamaları yapıldı

Fujitsu ve MIT‘teki Beyin, Zihin ve Makineler Merkezi (Center for Brains, Minds and Machines – CBMM) araştırmacıları, insansı düşünebilen AI üzerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. NeurIPS 2021‘de paylaşılan makaledeki verilere göre araştırmacılar, dağıtım dışı veriler ya da ODD olarak bilinen verileri tanıyabilen bir AI’yı etkinleştirmeyi amaçlıyorlar. Bunun için ise insan beynini yansıtan bir hesaplama yöntemi geliştirdiler.

Yapay zeka teknolojisi, röntgenlerin analizi gibi çeşitli bağlamlarda görüntü tanıma için kullanılıyor olsa da, bu modellerin performansı ortama karşı hassas bir yapıya sahip. Bu nedenle AI’ın ODD’u tanıyabilmesi için pürüzlü koşullarda da doğruluğun korunması gerekiyor.

MIT ve Fujitsu, derin sinir ağlarını (deep neural networks – DNN), modüllere bölerek bu başarıya ulaştı. Bunlar, her insan beyninin görsel bilgiyi işleme biçimine benzeyen şekil veya renk gibi farklı bir özelliği tanımaktan sorumlu olan modüllerdi. CLEVR-CoGenT kıyaslama testlerine göre, bu AI modelleri görsel tanıma konusunda şimdiye kadar en başarılı olanlar oldu.

MIT’nin Beyin ve Bilişsel Bilimler Bölümü‘nde profesör olan Dr. Tomaso Poggio, sinirbilime dayanan ilkelerin de veri tabanı kusurlarının üstesinden gelebileceğini söylüyor. Fujitsu ve CBMM üretim, tıbbi bakım gibi alanlarda çalışmaya başlamaları amacıyla esnek kararlar verebilen AI modelleri geliştirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda elde ettikleri bulguları iyileştirmeye çalışacaklarını söylüyorlar.

Siz insan beyni ile aynı çalışabilecek bir yapay zekanın üretilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunun gerçekleşmesi mümkün mü, yoksa bir noktadan ileri gidilemez mi? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

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12/12/2021 18:06