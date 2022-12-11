İnsan gözünden daha net görüş kalitesine sahip ‘’Biyonik göz’’ oluşturuldu

Araştırmacılar bir insan gözü hassasiyetini gölgede bırakabilecek derecede bir biyonik göz oluşturduklarını açıkladı. Hong Kong Üniversitesi Bilim ve Teknoloji departmanı araştırma görevlisi Zhiyong Fan ‘’Gelecekte bu gözün iyileştirilmiş protez versiyonları insansı robotlar üzerinde kullanabiliriz.’’ açıklamasını bilim haberleri medyasına duyurdu.

Bu biyonik göz, bilim dünyasındaki gelişmeleri aktaran ün ve saygınlık kazanmış Nature dergisindeki makalede detaylandırıldığı gibi göz temelinde yoğun biçimde bir araya getirilmiş ve ışığa son derece duyarlı nanotellerden oluşan üç boyutlu yapay bir retinadan meydana geliyor.

biyonik insan gözü

Fan liderliğindeki ekip, güneş pillerinde kullanılan ve ışığa duyarlı bir malzeme olan perovskitten yapılmış mini sensörlerle kaplı olan bu kavisli zarı alüminyum oksit ile kapladı.

Beynin görsel kısmından sorumlu olan bölgesi gibi davranan bu teller, sensörler tarafından bir araya getirilen bilgileri işlemesi için bilgisayara aktarır. Nanoteller o kadar hassastır ki, insan gözünün görebileceği dalga boyu olan optik dalga aralığını aşabilir yani görünür ışık ve kızılötesi arasındaki değer olan 800nm dalga boyu değerini görmeyi sağlar.

Bu demek oluyor ki, insan gözü karanlıktaki bazı nesneleri ayırt edemezken bu biyonik göz rahatlıkla seçebilir.

Biyonik Göz – Gece Görüş Yeteneği

EC-EYE’nin ayrıntılı yapısı. (Gu ve diğerleri, Nature, 2020)

Fan Inverse bu konuda ‘’Yapay gözü kullanan kişi, gece görüş yeteneği kazanacak.’’ açıklamasını yaptı.

Araştırmacılar bu gözün, ışıkta yapılan herhangi bir değişime bir insan gözüne göre daha hızlı bir yanıt oluşturduğunu ve değişen şartlara uygun ayarı yapması için çok daha kısa bir zamana ihtiyaç duyduğunu iddia ediyor.

Yapay retina her santimetrekaresinde yaklaşık 460 milyon nano ölçekte sensörler içeriyor. Ve tahmini olarak 10 milyon hücre içeren insan gözü retinasının işlevlerini gölgede bırakıyor.

Bu da biyonik yapay gözün insan gözüne göre görüş kalitesinin oldukça üzerinde olduğu fikrini destekliyor.

Fan Inverse ‘’Şu anda çözüme dair tam potansiyel ortaya konulmadı.’’ açıklamasını yaptı. Buna rağmen zaman içerisinde yapay gözün kullanıcıları daha küçük nesneleri ve uzak mesafeleri daha kolay görebileceklerdir. Şeklinde umut verici açıklamalarda bulundu.

Projede yer almayan diğer araştırmacılar, ScientificAmerican dergisinde de bahsettikleri gibi bu biyonik gözün insanın görüş sistemine uygun biçimde bağlanabiliyor olması için hala yapılması gereken birçok araştırma ve çalışma olduğuna dikkat çekti.

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11/12/2022 18:12