İnsan Hakları Derneği Avrupa Parlamentosu Başkanına mektup gönderdi

KKTC İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Avrupa Parlamentosu Başkanı’na mektup göndererek, “Kıbrıs Rum Kesiminin uzlaşmaz tutumu nedeniyle iki devletli çözümden başka seçenek kalmadığını” ifade ettiklerini belirtti.

Dernek, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın Kıbrıs ziyareti esnasında yaptığı bir konuşmada kullandığı “Kıbrıs’ın bölünmüş olduğu sürece AB’nin asla bir bütün olamayacağı” ifadelerine tepki gösterdi.

Yılmaz Işık yazılı açıklamasında, Metsola’ya gönderdikleri mektupta, Kıbrıs’ın yönetimi ve kaynaklarının Kıbrıslı Türklerle “Federal Birleşme” altında paylaşılmasının, Kıbrıslı Rumların uzlaşmaz tutumlarının Avrupa Birliği tarafından desteklendiği sürece mümkün olmadığı; Avrupa Birliğinin Kıbrıslı Türklere ambargo ve izolasyon empoze etme hakkının bulunmadığını, Kıbrıslı Rumların uzlaşmazlığının Kıbrıslı Türk halkına iki devletli çözümden başkan seçenek bırakmadığını ifade ettiklerini belirtti.

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12/09/2022 09:36