İnsan Hakları Derneği BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e çağrıda bulundu

İnsan Hakları Derneği, Kıbrıs Türkleri’nin Akdeniz’deki Hidro Karbon yatakları üzerindeki haklarını paylaşma "ihtirasına" düşmüş ülkelerin alenen uluslararası hukuku çiğnediğini belirterek, müdahalede bulunması için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e çağrıda bulundu.

İnsan Hakları Derneği, "Akdeniz’de yeni kaynak bulduğunu açıklayarak Hidro Karbonu sahiplenmelerine meşruluk kazandırmak isteyen Kıbrıs Rumları’nın Uluslararası Hukukun ve Antlaşmaların Kıbrıs Türklerine tanıdığı deniz ve doğal kaynaklar üzerindeki haklarını gaspetme faaliyetlerini korsanca sürdürdüğü bir ortamda bir anlaşma umudunun hayalperestlik olduğunu" söyledi.

En az kendileri kadar “ortaklık” hakkına sahip Kıbrıs Türkleri ile anlaşma yapmak yerine Fransa ve Mısır gibi 3. Ülke ittifakları ile Kıbrıs Rumlarının gasp ettikleri haklara meşruluk kazandırmak istemelerinin Kıbrıs’ta bir anlaşma umudu bırakmadığını dile getiren Dernek, 'B.M. Genel Kurulu kararlarından sonra 1976'da yürürlüğe giren iki İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan "Bütün halklar, doğal kaynaklarından ve zenginliklerinden serbestçe yararlanırlar. Bir halk hiçbir durumda öz geçim kaynaklarından yoksun bırakılmayacaktır' hükmü K. Türklerinin Haklarını tescil etmektedir” dedi.

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24/08/2022 16:35