İnsan Hakları Derneği, BM’yi protesto etti

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Y. Işık, “11 yıl boyunca Kıbrıslı Türklere yapılan katliamlara müdahele etmeyen Birleşmiş Milletler'in (BM), Pile’de ulaşım imkanı için yol inşaatına karşı tüm organlarını seferber edip engellemesini” protesto ettiğini bildirdi.

Işık, yaptığı açıklamada, Pile’ye diğer taraftan ulaşım sağlanmasına karşı çıkmayan BM Barış Gücü’nün Kuzey Kıbrıs’tan Pile’nin ulaşımını tek taraflı olarak engellemesini “ayrımcılık” olarak nitelendirdi.

60 yıldır dünyadan izole edilmiş Kıbrıs Türk halkının mensubu olan Pile Türklerinin Kuzey Kıbrıs ve dünya ile bağlantısının ve ulaşımının engellenmesine destek verilmesinin, BM ilke ve amaçlarına ve temel insan haklarına aykırı olduğunu söyleyen Işık, şunları kaydetti:

“BM Barış Gücü girişimlerinin yasa dışı olduğunu, Derneğimiz Genel Sekreter Antonio Guterres’e anımsatmakta, aksi halde Rum’u Kıbrıs’ın hükümeti olarak görüyorlarsa, görüşmelerde neden ısrar ettiklerini açıklaması için çağrı yapmaktadır.”