İnsan Hakları Derneği Gazze’de ateşkes çağrısında bulundu

KKTC İnsan Hakları Derneği, Gazze’de 38 gündür yaşanmakta olan “çağdışı vandallığı” protesto ederek, derhal ateşkes çağrısında bulundu.

Dernek Başkanı Hasan Y. Işık, yazılı açıklamasında, Birleşmiş Milletler’in (BM) Gazze’de özelde Filistin’in “soykırımına” genelde insanlığın yok edilişine seyirci ve çaresiz kaldığını söyleyerek, üye devletlerin BM’den çekilmesi, Genel Sekreter Antonio Guterres’in de istifa etmesi gerektiğini kaydetti.

“Bugün Gazze’de sivil masum insanların vandalca katliamından suçlu İsrail’e askeri, siyasi, mali her türlü desteği veren başta ABD olmak üzere BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri İngiltere ve Fransa dünya barışı ve insan haklarını koruma görevlerini suiistimal etmektedirler” diyen Işık, bu insanlık utancının insan hakları tarihinde “kara sayfa” olarak anılacağını belirtti.

Işık, bu insanlık dışı mezalimin cezasız bırakılmamasına yönelik Uluslararası Adalet Divanına başvurmaları için tüm insan hakları örgütlerine seslendi.