İnsan Hakları Derneği: Kazakistan’ın Güney Kıbrıs’ta elçilik açması TDT’nin birlik ve çıkarlarına aykırı

KKTC İnsan Hakları Derneği, “Kazakistan’ın Güney Kıbrıs’ta elçilik açmasının, Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) birlik ve çıkarlarına aykırı olduğunu” savundu.

Dernek Başkanı Hasan Y. Işık, bu durumun Kıbrıs Türk halkının 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki ortaklık haklarını ve temel insan haklarını inkar ve reddeden bir tavır olduğunu ifade ederek, bunun Kazakistan hükümetine bildirilmesi için KKTC yetkililerine çağrıda bulundu.

Işık, “Kazakistan Elçisi’ni kabulünde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulides’in bugün Kıbrıs’ta mevcut statükoyu Türkiye’nin işgali olarak açıklamasını ve bunun 15 Temmuz 1974’te Yunan Juntası’nın Kıbrıs’ta askeri darbesinin sonucu olduğunu inkar etmesini” protesto ettiklerini kaydetti.

“Atina Yüksek Mahkemesi’nin Türkiye’nin Kıbrıs’a 20 Temmuz ve 14 Ağustos tarihlerinde yaptığı her iki müdahalenin de yasal olduğunu” tescil ettiğini söyleyen Işık, kendi mahkemelerine bile saygı göstermeyen Rum toplumunun Kıbrıs Türküyle yapılacak bir anlaşmaya da saygı göstermeyeceğini ileri sürdü.

Kazak Elçi’nin Rum Yönetimi Başkanı’na sunduğu güven mektubunda “Kazakistan, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınan sınırları içindeki egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla desteklemektedir.” mesajını da esef verici bulduklarını belirten Işık, elçinin bundan söz etme hakkını hangi uluslararası hukuk ve anlaşmadan aldığını sordu.