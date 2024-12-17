İnsan Hakları Derneği: “Kıbrıs Türk halkına bağımsızlık ve özgürlüğünden başka bir seçenek bırakılmamıştır”

İnsan Hakları Derneği, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulides’in, şubat-mart aylarında düzenlenmesi öngörülen 5’li konferans sürecini, Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak yerine, tam aksine temel insan haklarını ortadan kaldırmaya yönelik bir sürece dönüştürdüğünü belirterek bu durumun Kıbrıs Türk halkına bağımsızlık ve özgürlükten başka bir seçenek bırakmadığını kaydetti.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs’ın birleşmesinin ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması ve Türkiye’nin de dahil olacağı bir Avrupa Birliği (AB) üyeliği çatısı altında onurlu bir birleşme ile mümkün olacağını belirtti.

Işık, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulides ve AB’ye çağrıda bulunarak, KKTC’yi birlikte tanınmalarını talep etti.

Derneğin ayrıca aralık ayını “İnsan Hakları Ayı” olarak ilan ettiklerini hatırlatarak, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi’nin Kıbrıs Türk halkına gerçek anlamda “Bağımsızlık ve Özgürlük” tanıdığına dikkat çeken Işık, KKTC’deki tüm siyasi partilere, bu statüye sahip çıkma çağrısı yaptı.