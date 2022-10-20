İnsan Hakları Derneği: “Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık iradesine saygı gösterin”

İnsan Hakları Derneği, Kıbrıs’ta “federasyon” temelinde bir çözüm arayışının kapandığını ifade ederek, Avrupa Komisyonu ve Rum tarafını; Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık iradesine saygı göstermeye çağırdı.

Dernek Başkanı Hasan Y. Işık yazılı açıklamasında, Kıbrıslı Rumların “Annan Planını reddetmekle bir planı değil Kıbrıs sorununun çözümünü reddettiğini” belirtti.

BM Güvenlik Konseyi’nin hazırladığı rapor ile yalnız eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan değil, tarihi bir süreç içerisinde federasyon temelinde bir çözümün artık mümkün olmadığının tespit ve tescil edilmesine rağmen ülkede hala “Federasyon” temelinde bir çözüm hayali gören siyasi partiler olduğunu ifade eden Işık, bunu eleştirdi ve bu süreçte bir çok söz verilen Kıbrıs Türk halkının Ruma, AB ve BM’ye güveninin kalmadığını kaydetti.

Kıbrıs Rum tarafını üyeliğe almakla AB’nin yalnız BM Parmetrelerini değil, federasyon temelinde tüm seçenekleri de kapadığını ifade eden Işık, bunu AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’e de bildirdiklerini, bu gerçeği görebilmesi için de Leyen’i bilgilendirmeye devam ettiklerini dile getirdi.

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20/10/2022 19:09