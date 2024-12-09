İnsan Hakları Derneği Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük hakkı olduğunu vurguladı

İnsan Hakları Derneği, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne işaret ederek, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük hakkı olduğunu vurguladı.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü dolayısıyla mesaj yayımlayan İnsan Hakları Derneği, Kıbrıs’ta bir anlaşma ve barışın, Kıbrıs Türk halkının eşit egemenlik ve uluslararası statüsünün kabulüne bağlı olduğunu kaydetti ve KKTC’nin tanınması çağrısında bulundu.