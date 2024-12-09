İnsan Hakları Derneği Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük hakkı olduğunu vurguladı

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
09/12/2024

ads
İnsan Hakları Derneği Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük hakkı olduğunu vurguladı

 İnsan Hakları Derneği,  Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne işaret ederek,  Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük hakkı olduğunu vurguladı.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü dolayısıyla mesaj yayımlayan İnsan Hakları Derneği, Kıbrıs’ta bir anlaşma ve barışın, Kıbrıs Türk halkının eşit egemenlik ve uluslararası statüsünün kabulüne bağlı olduğunu kaydetti ve KKTC’nin tanınması çağrısında bulundu.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: İnsan Hakları Derneği
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.