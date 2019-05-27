HABER KIBRIS

İnsan Hakları Derneği, Kıbrıslı Rumlarla anlaşmak mümkün değil

ads
27/05/2019

ads
İnsan Hakları Derneği, Kıbrıslı Rumlarla anlaşmak mümkün değil

İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Niyazi Kızılyürek’in Avrupa Parlamentosu seçimlerini Emekçi Halkın İleri Partisi(AKEL) altında kazanmasının,  Kıbrıslı Rumlarla bir anlaşmaya varmanın söz konusu olamayacağının göstergesi olduğunu savundu.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıslı Türk Kızılyürek’in AKEL altında seçimlere katılmasının “Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Anayasasındaki haklarının inkar edilmesi” anlamına geldiğini söyledi.

Işık, “Kızılyürek’in, Kıbrıs Türk Halkının Kıbrıs Anayasasına aykırı ve bu anayasa ile tescil edilmiş olan  haklarını inkar etme pahasına  AKEL’den seçtirilmesi,  Kıbrıs Rumları ile bu aşamadan sonra varılabilecek hiçbir anlaşmanın söz konusu olamayacağının en açık ve kesin mesajı” dedi.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Hasan Yılmaz Işık, İnsan Hakları Derneği, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.