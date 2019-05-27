İnsan Hakları Derneği, Kıbrıslı Rumlarla anlaşmak mümkün değil

İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Niyazi Kızılyürek’in Avrupa Parlamentosu seçimlerini Emekçi Halkın İleri Partisi(AKEL) altında kazanmasının, Kıbrıslı Rumlarla bir anlaşmaya varmanın söz konusu olamayacağının göstergesi olduğunu savundu.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıslı Türk Kızılyürek’in AKEL altında seçimlere katılmasının “Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Anayasasındaki haklarının inkar edilmesi” anlamına geldiğini söyledi.

Işık, “Kızılyürek’in, Kıbrıs Türk Halkının Kıbrıs Anayasasına aykırı ve bu anayasa ile tescil edilmiş olan haklarını inkar etme pahasına AKEL’den seçtirilmesi, Kıbrıs Rumları ile bu aşamadan sonra varılabilecek hiçbir anlaşmanın söz konusu olamayacağının en açık ve kesin mesajı” dedi.