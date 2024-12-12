İnsan Hakları Derneği’nden 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı

İnsan Hakları Derneği, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının insan hakları mücadelesi vererek özgürlük ve bağımsızlığın güvencesi olan devletini kurduğunu belirtti.

Dernek açıklamasında, devletin, varlığının kabulü için başka bir devletin onay veya tanıması koşuluna bağlı olmadığı kaydedilerek, Kıbrıs Türklerinin KKTC ile bağımsızlık ilanının uluslararası hukukun dayandığı insan hakları temelinde meşru bir hak olduğunu ifade etti.