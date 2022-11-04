İnsan Hakları Derneği'nden AB'ye çağrı

KKTC İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Avrupa Birliğine, Kıbrıs Türklerine uygulanan izolasyonun kaldırılması için çağrıda bulundu.

Işık, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının Avrupa Birliğine güven duyabilmesi için, 2004’te çözüm planı için yapılan referandum öncesi Avrupa Birliğinin Kıbrıslı Türk halkı için verdiği vaatleri yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Işık, “Derneğimiz AB’yi, çözümden söz etmekten ve Kıbrıs Türklerini ambargo ve izolasyonlar ile zincire vurulmuş Afrika köleleri olarak görmekten vazgeçmeye davet etmektedir” ifadelerini kullandı.

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04/11/2022 17:58