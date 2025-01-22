İnsan Hakları Derneği'nden Guterres’e çağrı

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22/01/2025

İnsan Hakları Derneği'nden Guterres’e çağrı

İnsan Hakları Derneği BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e  KKTC’ye uygulanan  ambargo ve izolasyonların derhal kaldırılması çağrısında bulundu.

Dernek yazılı açıklamasında Kıbrıs Türk Halkı’nın Rum Yönetiminden beklentisinin “güvenlik ve egemenliğini riske atacak yeni kapıların açılması değil KKTC piyasasında yaşanan olumsuz piyasa koşullarının temel nedeni olan ambargo ve izolasyonların kaldırılması” olduğunu da belirtti.

Açıklamada  Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in "yeni kapıların açılmasının iki halk arasındaki ilişkilerin iyileşmesini sağlayacağı ve taraflar arasında güven yaratacağı iddiasında samimi olmadığı” da kaydedildi.

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