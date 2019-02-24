İnsan Hakları Konseyinin 40. oturumu başlıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 40. oturumu İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde yarın başlıyor.

Son yılların en üst düzey katılımına sahne olması beklenen Konseyin 40. oturumunda dünyanın farklı bölgelerindeki insan hakları konuları masaya yatırılacak.

Konseyin açılışında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, küresel insani krizlere ilişkin üye ülkelere bilgi verecek.

Oturumun ilk üç gününde 2 devlet başkanı, 2 başbakan ve 70'e yakın bakan ve bakan yardımcısı konuşma yapacak. Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Felix Tshisekedi, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik ve Fiji Başbakanı Frank Bainimarama konuşmacılar arasında bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Konseyin açılış oturumundaki "yüksek seviyeli" bölümde Konseye hitap edecek. Bakan Çavuşoğlu'nun ayrıca Cenevre'de devam eden BM Silahsızlanma Konferansı'nda da konuşma yapması bekleniyor.

Konseyde, dünyanın gündemindeki ülke Venezuela'yı Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza Montserrat temsil edecek.