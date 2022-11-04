İnsan Hakları Platformu projesi kapsamında yürütülen İnsan Hakları Okulu ilk mezunlarını verdi.

İnsan Hakları Platformu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekim ayında ilk mezunlarını veren İnsan Hakları Okulu, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve İnsan Hakları Platformu tarafından uygulanan proje kapsamında, Mayıs ile Ekim ayları arasında toplam sekiz eğitim modülü tamamlandı.

Sivil toplum örgütleri/inisiyatifleri ve gençlere yönelik, insan hakları konusunda uluslararası ve bölgesel standartları, antlaşmaları ve Kıbrıs’ın kuzeyindeki uygulamaları interaktif bir metotla inceleyen İnsan Hakları Okulu’nda, Avrupa Konseyi’nin Pusula isimli İnsan Hakları Eğitimi kılavuzu esas alarak hazırlanan ilk dört modülün ardından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve LGBTİ+ Hakları, İfade Özgürlüğü ile Örgütlenme ve Barışçıl Toplanma, Çalışan Hakları ile Çevre ve İnsan Hakları başlıkları altındaki modüller yapıldı.

İnsan Hakları Platformu binasında yirmiyi aşkın kişinin aktif katılımı ile yapılan eğitimlerde İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mülteci Hakları Program Koordinatörü Fezile Osum, Demokratik Haklar Program Koordinatörü Didem Eroğlu, LGBTİ+ Hakları Program Koordinatörü Erman Dolmacı, İnsan Hakları Avukatları Aslı Murat ve Öncel Polili, Herkes İçin Eşit Haklar: Çalışan Haklarının Güçlendirilmesi Proje Koordinatörü Ahmet Türkdoğan, çevre aktivisti Vijdan Şengör ve Prof. Dr. Şerife Gündüz eğitmen olarak yer aldı. Açıklamaya göre eğitimlere, Kuzey Kıbrıs’taki sivil toplum örgütleri ve sendikalardan temsilciler de ilgi gösterdi.

Eğitim programın sonunda konuşma yapan Platform Direktörü Derya Beyatlı, katılımcılara teşekkür ederek, İnsan Hakları Okulu eğitimlerinin ikincisinin gençlere yönelik olarak 2023 yılı yazında organize edilmesini planladıklarını duyurdu.

Bu habere tepkiniz:



04/11/2022 15:33