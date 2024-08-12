''İnsan Hakları Perspektifinden Engelliler, Tanımlar, Kavramlar ve Yaklaşımlar Eğitimi'' düzenlendi

“İnsan Hakları Perspektifinden Engelliler, Tanımlar, Kavramlar ve Yaklaşımlar Eğitimi”, çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Eğitim, Avrupa Birliği tarafından “Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VIII” hibe programı altında finanse edilen ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) tarafından yürütülen "Engelli Bireylerin Güçlendirilmesi: İstihdamın Önündeki Engellerin Kaldırılması Yoluyla Engelli Bireylerin Haklarının Korunması Projesi" kapsamında düzenlendi.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, eğitim, özel işletmelerin insan kaynakları yöneticilerine yönelik olarak düzenlenirken, "engelliliği dikkate almayan sağlamcı ideolojinin eleştirisi; engellilik ile ilgili temel kavramların anlatımı; engelliliğin toplumsal algıdaki yeri; erişilebilirlikte rampanın ötesine ulaşabilmek" gibi konular incelendi.

Eğitime, özel sektör kuruluşlarından 21 insan kaynakları yönetici ve personelinin katıldığı bildirildi.