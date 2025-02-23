İnsan Hakları Platformu, BM’nin Kıbrıs’ta İnsan Hakları Raporu’na dikkat çekti

İnsan Hakları Platformu, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nin Kıbrıs’taki insan hakları ihlallerine ilişkin yayımladığı son raporunda yer alan önerilerin ivedilikle uygulanması çağrısında bulundu.

İnsan Hakları Platformu’ndan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği Yardım Programı kapsamında finanse edilen İnsan Hakları Platformu Projesi’nin de paydaş olarak katkı sunduğu söz konusu raporda adada yaşanan temel hak ihlallerine dikkat çekildiği kaydedildi.

Raporda, Kıbrıs Türk toplumunun Güney’de yaşadığı eğitim, sağlık, dil engeli ve bilgiye erişim konularındaki sıkıntılara da değinildiği belirtilen açıklamada, "vicdani ret hakkı ve ifade özgürlüğüne ilişkin Kuzey Kıbrıs’ta uluslararası standartlara uygun düzenlemelerin gerekliliğine işaret edildiğine" vurgu yapıldı.

Raporda, ayrıca, Kuzey Kıbrıs’ta insan ticaretine dair ciddi önlemlerin alınması gerekliliğinin altının çizildiği ifade edilen açıklamada, LGBTİ+ bireylerin toplumsal yaşam ve hukuki süreçlerde karşılaştıkları engeller ve mültecilere yönelik uygulamaların da hak ihlalleri kapsamında raporda yer aldığına işaret edildi.

Açıklamada, raporda, aynı zamanda, gazetecilere yönelik açılan soruşturmaların "basın ve ifade özgürlüğü açısından hak ihlallerine sebep olduğu" kaydedildi.

Kıbrıs genelinde insan haklarının korunması ve geliştirilmesinde ilgili tarafların harekete geçmesine söz konusu raporun vesile olacağına inanıldığı belirtilen açıklamada, sivil toplum, kamu temsilcileri ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada, raporun tamamına “https://docs.un.org/en/A/HRC/58/21” bağlantısından ulaşılabileceği kaydedildi.