İnsan Hakları Platformu: İfade özgürlüğünü geriletici tüm adımların karşısında olacağız

İnsan Hakları Platformu, ifade özgürlüğünü geriletici tüm adımların karşısında olacaklarını duyurdu.

İnsan Hakları Platformu yaptığı yazılı açıklamada, sadece ekonomik olarak gücü elinde bulunduranların sesini duyurabilmesinin hem ifade özgürlüğü, hem de demokrasi için geriletici bir adım olduğunu kaydetti.

İnsan Hakları Platformu, televizyon yayıncılığının yıllar içinde getirildiği noktayı tehlikeli olarak nitelendirdiği açıklamada, bunun toplumun farklı bakış açılarına ve kaynaklara erişimi konusundaki çeşitliliğe zarar vereceğini öngörerek, demokrasiye de zarar vereceğine inanç belirtti.

Karasal yayınların 4G ve 5 G için GSM operatörlerine devredilmesinin ardından, geçiş süreci için yerel televizyonların Türksat uydusundan hizmet alması ve bu hizmet bedelinin devlet tarafından desteklenmesi uygulamasının çok uzun sürdüğünü ve bu arada gerekli adımların da atılmadığına dikkat çekilen açıklamada, gelinen noktada devlet desteğinin de Bakanlar Kurulu kararı ile azaltıldığı anımsatıldı.

Bu durumda yapısal olarak ekonomik gücü olmayan kanalların kendilerini çok zor bir durumda bulduğuna işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İfade özgürlüğü ve özellikle medya çeşitliliği açısından diğer gelişmeler ile değerlendirildiğinde, bu konu daha da endişe yaratmaktadır.

Geçtiğimiz Eylül 2022’de gündeme gelen Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları yasasında yapılan değişiklikle yabancı sermaye oranı yüzde 20’den yüzde 49’a çıkarılmıştır. Her ne kadar yasanın içeriği belli alanlarda iyileştirilmiş olsa ve yasa değişikliği sırasında ilgili paydaşların dahiliyeti sağlanmış olsa da o dönemde rekabeti ve dolayısıyla yayıncılık kalitesini arttıracağı öne sürülerek bu adım atılmıştır. Ancak ülkedeki özel televizyonların, ülkenin ekonomik ve özel şartlarından dolayı ekonomik kapasitesinin düşük olması bu savı başka bir boyuta taşımaktadır.

Bir taraftan Fasıl 154 Ceza Yasası, Müfsidine Yayınlar Yasası ve Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasalarında yapılmak istenen değişiklikler rafa kaldırılmış olmakla birlikte hala masadan tam olarak kalkmış değildir. Diğer yandan dava okunan gazeteciler, sosyal medya paylaşımlarından dolayı dava açılan bireylerin sayısı artarken özel televizyonların bugün düştüğü durum ifade özgürlüğünü engelleyici tutumu gözler önüne sermektedir. İnsan Hakları Platformu olarak ifade özgürlüğünü geriletici tüm adımların karşısında olacağız.”

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03/01/2023 16:34