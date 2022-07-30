İnsan Hakları Platformu, insan ticaretiyle mücadele için 7 maddelik önerilerini paylaştı

İnsan Hakları Platformu, 30 Temmuz İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü dolayıyla yayımladığı mesajda, “İnsan ticaretiyle mücadelenin kalıcı bir yerel politika haline getirilmesi ve etkili adımlar atılması gerektiğini savunduklarını” belirterek, bu bağlamda 7 maddeden oluşan önerilerini paylaştı.

Platformun yedi maddelik önerileri arasında ilk olarak “insan ticaretiyle ilgili mağdur hakları ve korunmasını, insan ticaretiyle mücadele koordinasyon mekanizması kurulmasını, önleyici önlemlerin alınması ve cezalandırmayı güçlendirecek hükümler içeren bütüncül yasa taslağının ivedilikle onaylanması” çağrısında bulunuldu.

-“Kasım ayından bu yana insan ticareti vakalarına ücretsiz hukuki destek sağlamaktayız”

Platformun gün dolayısıyla yayımladığı mesajında, ülkede “emek sömürüsü ve cinsel sömürü amaçlı insan ticareti vakalarının olduğu bilinmektedir” görüşü savunularak, “Emek sömürüsü bağlamında özellikle inşaat, tarım, hizmet ve ev içi hizmet sektörlerinde vakalar görülürken, cinsel sömürü gece kulüpleri ve özel kiralanmış apartman daireler ya da villalarda gerçekleşmekte” olduğu ileri sürüldü.

“Platformun yürütmekte olduğu ihbar hattı aracılığıyla geçen kasım ayından bu yana insan ticareti vakalarına ücretsiz hukuki destek sağladığı” belirtilen açıklamada, “ihbar hattına gelen vakalar ışığında, cinsel sömürü amaçlı insan ticaretinde bir artış gözlemlendiği ve özellikle öğrenci vizesinin insan tacirleri tarafından kötüye kullanıldığının anlaşıldığı” savunuldu.

-“İnsan ticareti suçunun, Mart 2020’de Fasıl 154 Ceza Yasası altında suç olarak tanımlanması olumlu bir gelişme, ancak…”

İnsan ticareti suçunun, Mart 2020’de Fasıl 154 Ceza Yasası altında suç olarak tanımlanmış olduğu hatırlatılan açıklamada, “Bu olumlu bir gelişme olsa da, poliste söz konusu suçun soruşturulmasına dair eğitim faaliyetlerinin yapılmaması, mağdur tanımlama prosedürlerinin oluşturulmaması ve bu konudaki deneyim eksikliği maalesef soruşturma oranlarını etkilemektedir. Hukukçularımız tarafından birden fazla vakada polise ulaştırılmış olsa da, yalnızca tek bir vaka dosyası insan ticareti suçu soruşturma dosyasına eklenmiş ve mahkeme huzuruna getirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

“Ayrıca bugüne kadar insan ticareti suçundan mahkemeler huzurunda mahkumiyet kararı verilmiş tek bir dosya dahi bulunmamaktadır” denilen açıklamada, “Hukuki olarak mağdurların haklarının korunmasında ciddi eksiklikler bulunduğu; barınma, sosyal hizmetler, psikolojik ve hukuki danışmanlık gibi mağdur koruması ve desteğine yönelik desteklerin sağlanmadığı ve insan ticareti suçunun genel olarak tüm ilgili kurumlarda yeterince anlaşılmadığı ve yetkililerinin bu konuya gerekli hassasiyeti göstermediklerinin anlaşıldığı” savunuldu.

-Platformdan 7 maddelik öneri

“Bizler, İnsan Hakları Platformu olarak insan ticaretiyle mücadelenin kalıcı bir yerel politika haline getirilmesi ve etkili adımlar atılması gerektiğini savunuyoruz” denilen açıklamada, Platform 7 maddelik önerilerini paylaştı ve “bu adımların derhal yerine getirilmesini talep ediyoruz” dedi.

Platformun 7 maddelik önerileri şöyle:

"1-İnsan ticaretiyle ilgili mağdur hakları ve korunmasını, insan ticaretiyle mücadele koordinasyon mekanizması kurulması, önleyici önlemlerin alınması ve cezalandırmayı güçlendirecek hükümler içeren bütüncül yasa taslağının ivedilikle onaylanması;

2- Sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarının iş birliğiyle hazırlanan İnsan Ticaretiyle Mücadele Strateji ve Eylem Planı’nın uygulamaya geçirilmesi;

3-Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası’nın yürürlükten kaldırılması veya insan ticaretine yol açan ilgili maddelerin değiştirileceği bir düzenlemenin hayata geçirilmesi;

4- İnsan ticareti mağdurlarıyla birebir ilişkide olan polisin Adli Şube birimleri, Muhaceret Birimleri, İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Hizmetler gibi kurumlara periyodik eğitimlerin verilmesi;

5-Poliste mağdurların ifadelerinin alınması safhası ve soruşturmalar ile ilgili özel prosedürlerin geliştirilmesi;

6-Öğrenci vizesinin insan tacirleri tarafından kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi, üniversiteler ve YÖDAK iş birliğiyle bu alanda sıkı denetimler yapılması;

7- İnsan ticaretini önlemek amacıyla özellikle yukarıda sayılan sektörlerde denetimlerin sıklaştırılması ve insan ticareti göstergeleri konusunda denetimden sorumlu kişilere eğitimler verilmesi.”

İnsan Hakları Platformu vakıf ve derneklerinin de bulunduğu 7 sivil toplum örgütünden oluşuyor.

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30/07/2022 13:19