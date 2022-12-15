İnsan Hakları Platformu'ndan açıklama

İnsan Hakları Platformu’nun Kuir Kıbrıs Derneği ile yakından takip ettiği ve adli destek sağladığı trans birey davasında mahkemenin, sanığın durumunun araştırılması kararı verdiği belirtildi.

İnsan Hakları Platformu’ndan yapılan açıklamada, sanığın cezaevinde trans olmasından ötürü güvenliğinin sağlanamayacağı gerekçesiyle bekleme süresini tecrit koşullarında geçirdiğinin belirtilmesi üzerine, mahkeme heyetinin, konunun araştırılması ve gereğinin yapılması hususunda emir verdiğine dikkat çekilerek, “Bu karar daha önce tecrit koşullarına maruz kalan translar için ve gelecekte de bu gibi durumların yaşanmaması adına oldukça önemli bir karardır” denildi.

Açıklamada, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçerken tasarrufundaki şahsi kullanımlık uyuşturucu madde ile tespit edilen ve yargı süreci başlatılan kişiye cinsiyet kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğramaması ve insan haklarına eşit erişimi için Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve İnsan Hakları Platformu tarafından yürütülen proje kapsamında Ekim ayından beri adli destek sağlandığı kaydedildi.

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15/12/2022 10:22