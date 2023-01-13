İnsan Hakları Platformu Ünsal'ı kınadı

İnsan Hakları Platformu, KKTC Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın Polatpaşa Camii’nde düzenlenen seminerinde yaptığı konuşmanın, hem KKTC’nin onayladığı uluslararası sözleşmelere hem de toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı olduğunu kaydetti; Ünsal’ı kınadı.

Düzenlenen etkinlikte çocukların da yer aldığına dikkat çeken İnsan Hakları Platformu, laikliğe ve demokrasiye aykırı bu gibi açıklamaların bir daha yaşanmaması için yetkilileri sessiz kalmayıp acilen adım atmaya davet etti.

İnsan Hakları Platformu tarafından yapılan yazılı açıklamada, laik ve demokratik bir ülkede kadınların ve çocukların insan haklarının korunması için en önemli olgulardan birinin eğitim olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Eğitim sisteminde toplumsal cinsiyet eşitliğinin anlatılmadığı, kadına yönelik şiddetin etkin bir şekilde önüne geçilmediği ülkemizde bu tarz açıklamalar daha çok hak ihlallerine neden olmaktadır. Kadınların erkeklere itaat etmesi gerektiği, her kadının evlenmek zorunda olduğu veya kadınların sadece erkeklerle birlikte olabileceği gibi cinsiyetçi ve heteronormatif dayatmalar hem kadına yönelik şiddeti meşru kılmakta hem de bu şiddeti yeniden üretmektedir” denildi.

Bu açıklamaların Cumhuriyet Meclisi’nde onaylanan Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) ve Evrensel Çocuk Hakları Sözleşmesine aykırı olduğu da ifade edilen açıklamada “Yani uluslararası insan hakları hukuku bağlamında devletin toplumdaki bu ve benzeri algıları önleme, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesisi adına kadınları aşağı gören ve özgürlüklerini kısıtlamaya çalışan bu tarz söylem ve uygulamaların üzerine gitme yükümlülüğü vardır. Bu infial yaratan sözlerin bir devlet görevlisi tarafından yapılıyor olması da yetkililerin konu hakkında derhal soruşturma başlatması ve gerekli adımları atması konusunda önem arz etmektedir. Olayın ardından açıklama yapan Ahmet Ünsal, kendisinin değil İslam hukukunun bu konuları bahsettiğini söyleyerek kendini savunmaya çalışması ise kabul edilemezdir” ifadeleri yer aldı.

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13/01/2023 15:09