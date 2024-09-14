İnsan Hakları Platformu’ndan Güzelyurt bölgesindeki narenciye işçileriyle ilgili açıklama

İnsan Hakları Platformu, Güzelyurt bölgesindeki narenciye işçilerinin insan haklarına ve adalete erişimlerini sağlamak amacıyla başlattıkları çalışmalar çerçevesinde, işçilerle görüşüldüğünü bildirdi.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, “Güzelyurt bölgesinde yaşanan, emek sömürüsü ve insan ticareti bulguları içeren 600 kişiyi aşkın narenciye işçisi vakasında mağdurların insan haklarına ve adalete erişimlerini sağlamak ve bu insanlık ayıbının hesabını sormak için çalışmalar, bölgede kampları gezip mağdurlarla bire bir konuşularak devam etmektedir” denildi.

Açıklamada, Platformun çağrısı üzerine, Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı, Mülteci Hakları Derneği, CTP, TDP, Bağımsızlık Yolu, DEV-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, KAYAD, Çalışan Hakları Derneği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin katılımıyla kurulan İnsan Ticaretiyle Mücadele Çalışma Grubu’nun ortak hareket planı çerçevesinde kampların incelenmesi ve mağdurlarla görüşülmesiyle gerçekleştirilen ihtiyaç haritalandırması çalışmasının, saha incelemesinin tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada devamla şu ifadelere yer verildi:

“13 Eylül 2024 tarihinde Çalışma Grubu üyelerinden CTP, TDP, Mülteci Hakları Derneği ve İnsan Hakları Platformu temsilcileri, bölgedeki kampları ve bazı mağdurların yerleştirilidiği Cypruvex fabrikasını inceleyip mağdurlarla görüşerek ihtiyaç haritalandırması çalışmalarını tamamlamışlardır. Örgütler, kamplardaki durumun kötüleştiğini, mağdurların hala tehdit ve baskı altında olduğunu, mağdurların ve toplumun sağlığına karşı oluşan risklerin artarak devam ettiğini, sorumluların ise mağdurları kamplardan çıkarmak için hâlâ para talep ettikleri gözlemlenmiştir. “

Platform, yapılan çalışma sonucu ortaya çıkan olguları ve varılan bulguların detaylarının analizin tamamlanmasının ardından paylaşılacağını belirterek, “Güzelyurt’ta ortaya çıkan ve ciddi insan ticareti bulgularını barındıran bu skandal karşısında sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.” dedi.