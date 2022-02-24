İnsan kaçakçılarına 3 yıl hapis cezası

İnsan kaçakçılığı suçundan tutuklu yargılanan sanıklar Nouman Ali, Nouman Khan ve Zohaib Ali hakkındaki karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyeti sanıkların aleyhine verilen kararı Murat Soytaç açıkladı.

Soytaç, sanıkların işledikleri insan kaçakçılığı suçunun ciddiyet ve vahametine değindi. Soytaç, sanıkların suçun mağduru olan göçmenlerden menfaat elde etmelerinin suçun vahametini artırdığını belirtti.

Soytaç sanıkların 13 göçmenden kişi başı 50 Euro almaları ve iki sanığın işyerlerine ait araçları kullanarak işverenlerini de mağdur etmelerini aleyhlerine değerlendirdiklerini söyledi.

Sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 3 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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24/02/2022 12:44