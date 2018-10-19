İnsan kaçakçılığı mı? 10 Bangladeşli kayıp

Kırmızıgil Şirketler Grubu tarafından, Salah Danışmanlık Şirketi aracılığı ile adaya getirilen 10 Bangladeş uyruklu kayıp.

Tüm çalışma izni işlemleri için gerekli parayı ilgili danışmanlık şirketine yatıran Kırmızıgil yönetimi, yaşanan şok olayın ardından polise giderek şikayetçi oldu.

10 Bangladeşlinin bu yöntemle, Güney Kıbrıs'a da kaçırılmış olmasından endişe ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da, "ön izin" sistemi üzerinden insan kaçakçılığı yapıldığına dair endişeleri, bu olayla birlikte daha da büyüdü.

Bakan Zeki Çeler'in konunun kapsamlı araştırılması için polisten destek istediği öğrenildi.