İnsan kaçakçılığı raporunda yine utançla yer aldık

Amerika Birleşik Devletleri tarafından her yıl hazırlanan “İnsan Ticareti Raporu”nda, bu yıl da utançla yer aldık, çok şükür. Gerçi rapora da gerek yok. Bu çağdaş görünümlü dünyamızda yıllardır kadın- erkek, göçmen- öğrenci, ne varsa sömürüyoruz. Sistemi böyle kurmuşuz.

Gece Kulüpleri yine raporda yer aldı. El konulan pasaportlar, kimlikler, düzenli hastanelerimizde yapılan kontroller, kontrollerdeki gece kulübü görevlisinin kadınların başında yer alması. Devlet eliyle kadınların doktor kontrolünden geçirilip, geri gece kulüplerine gönderilmesi.

Bu ülkede uluslararası insan kaçakçılığı var. Hem de alası. Üniversiteler bunun için kullanılıyor, çalışma ön izin sistemi bunun için kullanılıyor ve raporda da yer aldığı gibi, kimse hüküm giymiyor, kimse ceza almıyor, kimse yasal düzenleme için kılını kıpırdatmıyor.

Bu bizim ayıbımız. Göç etmiş, göç vermeye devam eden bir toplum için, insan sömürüsünün pervasızca devam etmesi hepimizin ayıbı aslında. Bir taraftan ayakta durmaya çalışıyoruz, diğer taraftan da ayaklarımız yere basar basmaz, dünyadaki bir çok garibi sömürüyoruz

İnsan Hakları Platformu Koordinatörü Fezile Osum, 28 gece kulübünde 617 kadının çalıştırıldığını, insan ticaretinin en fazla gece kulüplerinde yaşandığını vurguladı. Osum, bu duruma yıllardır sırt çevrildiğini anlatırken, “Raporda siyasiler ve gece kulüpleri arasındaki çıkar ilişkisine de değiniliyor” dedi

Fezile Osum’un dikkat çektiği bir diğer nokta da şöyle: Yabancı öğrenciler okuma ve iş fırsatları vaadiyle adaya getiriliyor ve sonrasında çeşitli kriminal gruplar aracılığıyla seks ve emek ticaretine zorlanıyor. Yetkililer bunun önüne geçmek için adım atmıyor.

Pandemi rakamlarla büyüyerek devam ediyor. Bu hafta da maalesef 2 insanımızı Covi9 19 nedeniyle kaybettik. 13- 19 Temmuz tarihleri arasında 23 bin 434 test yapılmış, 3 bin 231 vaka tespit edilmiş. Günlük ortalama vaka sayısı ise yükselmeye devam ediyor

Geçtiğimiz hafta 390 olan günlük ortalama vaka sayısı bu hafta 461’e yükseldi. Üç haftada Covid 19 kaynaklı ölüm sayısı 5’e yükseldi. Ve maalesef halen daha vatandaşların hekime ulaşma noktasında organizasyon sorunları devam ediyor

Hiç güleceğim yoktu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Federasyon hayali nedeniyle KKTC’ye gereken önemi veremedik” dedi. Vallahi dedi, billahi dedi. Yaşanan bunca kötülüğün, kötü yönetimin, talanın, yalanın nedenini de böylelikle öğrenmiş olduk.

Bu ülke masada federasyon görüşürken, Rum tarafı ne yapıyordu? Hem federasyonu görüştü, hem de gelişti. Kimse bana, “e ama ambargolar” demesin. Bu ülke, tüm kurumları ve ekonomisi ile ayaktadır. Herkes çaldığını yerine koysa, bu ada cennet olur.

Gündemi ve gelişmeleri birlikte konuşacağız. Yalana, talana, bu ülkede makam sahibi olanların soygun düzenini görmezden gelmesine, bitmeyen istihdamlara, ödenen onca maaşa rağmen kamunun verimsizliğine isyan etmeye devam edeceğiz. YORUMLARINIZI BEKLİYORUM; GÜNAYDIN...

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21/07/2022 08:55