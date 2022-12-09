İnsan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan 7 kişi cezaevine gönderildi

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09/12/2022

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İnsan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan 7 kişi cezaevine gönderildi

   Beyarmudu Polisi’nin bir süre önce insan kaçakçılığı suçundan tutukladığı 7 kişi’nin avukatlarının polisin cezaevi talebine itiraz etmesi üzerine ertelenen duruşma bugün neticelendi. Zanlılar ileride yargılanmak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

   Mahkeme, Beyarmudu’nda ikamet edip yargıdan kaçma ihtimali bulunan zanlıları yargılanacakları tarihte mahkemede hazır olması için 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderdi.

   Kararı açıklayan Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların, Ekim 2022 yılı içerisinde Beyarmudu’nda meydana gelen insan kaçakçılığı suçlarından methaldar olduklarını anımsattı.

  Güzeler, konu suçların ciddiyetine ve yaygınlığına vurgu yaparak zanlıların davaları sonuçlanıncaya değin her ne şart altında olursa olsun 1 ayı geçmeyen bir süre cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi. (MHA)

09/12/2022 18:31
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TAGS: İnsan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan 7 kişi cezaevine gönderildi
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