İnsan Kaçakçılığı ve Sahte Evrak Soruşturmasında Yeni Tutuklamalar

Mali polis tarafından yürütülen insan kaçakçılığı soruşturması kapsamında tutuklanan Tezer Mercan, Nissanka Sadunii Wasa de Silva’nın ardından TezTur Turizm ve Seyahat şirketinin çalışanı Türkmenistanlı Rashit Toyliyev ile Oytun Sözüdoğru tutuklandı. Oytun Sözüdoğru’nun hücrede fenalaşıp, hastaneye kaldırılması nedeniyle sadece Rashit Toyliyev mahkemeye çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

TezTur Çalışanları Zan Altında

Mali Şube’de görevli polis memuru Yaren Yemenicoğlu suç gelirini aklama, insan kaçakçılığı, sahte evrak düzenlenmesini tahrik etme, sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme soruşturması kapsamında önceki gün Rashit Toyliyev ile Oytun Sözüdoğru’nun tutuklandığını belirtti.

Sahte Davetiyeler Mercek Altında

Polis, Rashit Toyliyev'in TezTur turizm ve Seyehat acentesinde çalıştığını söyledi. Polis, hastanede yatan Oytun Sözüdoğru’nun üçüncü dünya ülkesi kişilerin ülkeye gelmeleri için sahte İngilizce davetiye hazırladığını açıkladı. Polis memuru, zanlı Toyliyev'in de davetiyelerde direktör kısmında Tezer Mercan’ın ismi ve imzası gerekirken, kendi adı ve soyadını yazıp imzaladığını belirtti. Polis, zanlıların 9 Aralık’ta tutuklandığını kaydetti.

Hastaneye Kaldırılan Zanlı Mahkemeye Çıkarılamadı

Polis, Oytun Sözüdoğru’nun hücrede olduğu esnada rahatsızlanarak Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldığını, doktordan alınan bilgiye göre anjiyo ameliyatına alındığını, bu nedenle mahkemeye getirilemediğini söyledi.

Tutuklular 3 Gün Daha Gözaltında

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler ve bir adet cep telefonu olduğunu açıkladı. Polis, 7 adet sahte davetiye emare alındığını, bu evrakların inceleneceğini söyledi. Alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Huzurundaki Şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.