İnsan kaçakçılığı ve sahte pasaport davasında karar belli oldu!

Sahte Pakistan pasaportuyla ülkeye giriş yaparken yakalanan Rizwan Ashraf ile sahte pasaportla girişi organize eden Zahid Mehmood Butt hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklardan Rizwan Ashraf 8 ay, Zahid Mehmood Butt ise 3 yıl hapse mahkum edildi. Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin verdiği kararı Yargıç Soytaç okudu.

Soytaç, 19 Mayıs 2023 tarihinde saat 13.30 raddelerinde KKTC' ye gelen Rizwan Ashraf’ın Pakistan’da sahtelemiş olduğu Zeeshan Khan adına hazırlanan Pakistan Pasaportunu muhaceret memuruna verip, sahte resmi evrakı tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiğini ve suçüstü tutuklandığını aktardı.

Yargıç Soytaç, Ercan Havalimanında Rizwan Ashraf’ı beklediği tespit edilen Zahid Mehmood Butt’un da tutuklandığını belirtti.

Sanık Ashraf’ın pasaportu Pakistan’da sahtelediğini ve ülkesinden Avrupa'ya gitmek için buraya geldiği beyanında bulunduğunu kaydeden Soytaç, Butt’un ise Pakistan’dayken, kendisine telefon edildiğini, Ashraf’ı karşılamasını ve Lefkoşa da bir eve götürmesi gerektiğini söylediklerini ve bu nedenle almak için havalimanına geldiğini söylediğini aktardı.

Yargıç Soytaç, huzurlarındaki davayla ilgili tüm olguları değerlendirdiklerini, Rizwan Ashraf 8 ay, insan kaçakçılığı suçu işleyen Zahid Mehmood Butt’u ise 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

(Kamalı Haber)