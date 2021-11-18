İnsan kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen şahıs tutuklandı

Rum tarafında, 48 yaşındaki bir şahsın, üçüncü ülke vatandaşlarının Rum Yönetimi topraklarına girişlerine yardımcı olma konusundaki bir davayla ilgili soruşturma çerçevesinde tutuklandığı haber verildi.

Bahse konu şahsın, iki gün önce, beraberindeki üçüncü ülke vatandaşı 8 kişiyle birlikte “Mağusa” deniz bölgesinde tespit edilen bir tekneyle Güney Kıbrıs’a gittiğini yazan Fileleftheros gazetesi, liman polisinin tekneyi tespit ettiğini ve daha sonra 9 mülteciyi Protara bölgesindeki bir limana götürdüğünü kaydetti.

Gazete, 48 yaşındaki mülteci tacirinin aynı zamanda tekneyi kullanan kişi olduğuna dair tanık ifadeleri bulunmasından dolayı, söz konusu kişinin tutuklandığını ekledi.

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18/11/2021 16:11