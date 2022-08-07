İnsan kaçakçılığı zanlılarına 3 gün tutukluluk

Zanlılar, 24 mültecinin yasal olmayan yolla Güney Kıbrıs’a geçirmeye çalıştı.

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07/08/2022

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İnsan kaçakçılığı zanlılarına 3 gün tutukluluk

İnsan kaçakcılığı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar A.G, D.Ö ve Y.Ç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ahmet Güldaran olguları aktardı. Polis, zanlıların  İnsan Kaçakçılığı suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 1 Ağustos 2022 tarihinde Bademliköy’de zanlıların, 24 mültecinin yasal olmayan yolla Güney Kıbrıs’a geçirmeye çalıştıklarını anlattı. Polis, zanlıların konu suça methaldar olduğunun belirlendiğini söyledi. Polis, tahkikatın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirtip, zanlıların 3  gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların  3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

07/08/2022 15:34
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TAGS: İnsan kaçakçılığı, kktc, güney kıbrıs, polis,
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