İnsan kaçırdılar, bağladılar, öldürmekle tehdit ettiler

Haspolat'ta meydana gelen şiddet tehditi meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sree Ripon, Rinku Talkuder, Tandir Hossain, MD Ramjun Ahmed ve MD Ripon yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Metin Cengiz, olguları aktardı. Polis, 02-06.11.2022 tarihleri arasında Haspolat'ta, Cumhuriyet Caddesi üzerinde Konteyner imalatı yapılan Ersegün Koçak'ın iş yerinde, Bangladeş uyruklu Sree Rıpon (E-25), Rinku Talkuder (E 33), Tandır Hossaın (E-28), MD Ramjun Ahmed (E-24) ve MD Ripon (E 41), isimli şahıslar KKTC'ye çalışmak için ön izin ile gelen MD A.S. K.'ın (E-40) ayaklarını ip ile ağzını ise peştamal ile bağlayıp yaklaşık 30 cm. uzunluğunda kanunsuz olarak taşıdıkları, ayni zamanda tehlikeli bir silah olan bıçağı göstererek Bangladeş lisanında" İkibin beşyüz Euro vermessen seni öldürecem" deyip şiddet tehdidinde bulunarak çalmak niyeti ile tehditle adı edilenden 2.500 Euro istediklerinin tespit edildiğini belirtti. Polis, olayın polisin bilgisine müştekinin kaçıp sığındığı bir görgü tanığı tarafından getirildiğini söyledi. Polis, olay mahallinin ziyaret edildiğini ve müştekiden temin edilen ifadede zanlıların

Zanlı Sree Rıpon'un talimatı ile birlikte hareket ederek suçu işlediklerinin öğrenildiğini belirtti. Polis, müştekinin ayaklarından ip ile bağlanması sonucunda sağ ayağından aldığı yaradan ötürü doktor kontrolünden geçirildiğini ve 1,5 cmlik yüzeysel bir kesinin mevcut olduğunun öğrenildiğini söyledi. Polis, zanlı Talkuder, zanlı Hossaın, zanlı Ahmed ve zanlı MD Ripon’den ilk nazarda alınan açık ifadede suçları işlemedikleri yönünde olduğunu ancak şikâyetçinin zanlıları poliste görüp teşhis ettiğini anlattı. Polis, zanlıların işledikleri suçun ciddiyetinin altını çizip, zanlılar Talkuder, Hossaın, Ahmed ve MD Ripon’in çalışma ön izinli olduğunu belirtip, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların tümünün iki ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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10/11/2022 14:38