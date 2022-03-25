İnsan kanında ilk kez mikroplastik kirlilik tespit edildi

Bilim insanları ilk kez insan kanında mikroplastik parçacıklar buldu. İnsanların neredeyse yüzde 80'inde bulunan parçacıklar vücutta dolaşıp organlara yerleşebiliyor.

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25/03/2022

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İnsan kanında ilk kez mikroplastik kirlilik tespit edildi

 

Büyük miktarlarda plastik atık çevreye atılıyor ve mikroplastikler artık Everest Dağı'nın zirvesinden en derin okyanuslara kadar tüm gezegeni kirletiyor.

Hollanda'daki Vje Uje Uje Üniversitesi bilim insanları, 22 bağışçıdan kan örneklerini analiz etti ve 17 örnekte plastik parçacıklar buldu.

Parçacıkların içeceklerin konulduğu pet şişerde, gıda ürünlerini paketlemekte kullanılan pastik içeriğinde bulunan polistiren içerdiği belirlendi.

İlk kez insan kanında tespit edilen plastik parçalar vücutta dolaşabiliyor ve organlara yerleşebiliyor.

Kan örneklerinin dörtte biri, plastik taşıma torbalarının yapıldığı polietilen içeriyordu.

Sağlık üzerindeki etkisi henüz bilinmiyor.

Ancak araştırmacılar, hava kirliliği ile de vücuda giren mikroplastiklerin insan hücrelerine zarar vermesinden ve  her yıl milyonlarca erken ölüme neden olmasından endişe duyuyor.

25/03/2022 13:19
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TAGS: İnsan kanı, mikroplastik kirlilik, yaşam
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