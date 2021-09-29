İnsan ömrü bu yüzyılda 130 yaşa ulaşabilir

Dünyanın en uzun yaşayan insanı Jeanne Calment, 1965 yılında 90 yaşındayken avukatıyla bir anlaşma yaptı. Kendisinin yarı yaşında olan avukatına öldüğünde evini bırakacağını söyleyen Calment, bunun karşılığında her ay 2 bin 500 frank ödeme aldı.

30 yıl sonra avukat hayatını kaybederken, ailesi Calment’e 2 yıl daha para ödemeye devam etti. Fransa’da yapılan yeni bir çalışma, 122 yaşında hayatını kaybeden Calment’in ömrünün çok daha uzun olabileceğini öne sürdü.

Yarı-Süper asırlık (105-110 yaş arası) kişiler arasında yapılan bir araştırmada, 108 yaşından itibaren istatiksel olarak yaşlanmanın durduğu iddia edildi. Yaşlanmanın tanımına göre, yaşlandıkça ölüm ihtimali her geçen yıl artıyor. 90 yaşındaki bir kişinin, 9 yaşındaki bir kişiye kıyasla gelecek yıl ölme ihtimali 1500 kat daha fazla.

ÜST LİMİT YOK



Ancak bu risk artışı bir süre sonra bir düzleme ulaşıyor. 105 yaşını geçtikten sonra ölüm riski yeniden düzenleniyor. Fransa’da 105 yaşını geçen 10 bin kadın ve erkek arasında yapılan araştırmada, uzmanlar herhangi bir üst yaş limiti belirleyemedi.

YAZI TURA DENKLEMİ

Royal Society Open Science’da yayınlanan makalede, bugün 110 yaşında olan bir kişinin 130 yaşına ulaşması, bozuk para atışında 20 kez üst üste yazı gelmesiyle aynı şansa sahip gösteriliyor. Ancak yeterli sayıda insan söz konusu yaşlara ulaşırsa, modern tıptaki ilerlemelerle birlikte bu yaşlar daha ulaşılabilir olacak.

Makalede, “Süper asırlık kişilerin sayısı artmaya devam ettikçe, 130 yaşına kadar yaşayan insanlar bu yüzyılda mümkün olabilir” ifadeleri kullanılıyor.

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29/09/2021 11:31