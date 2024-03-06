İnsan sindirim sisteminde virüs benzeri yeni yaşam formu keşfedildi

Bilim insanları, insan sindirim sisteminde daha önce varlığı bilinmeyen virüs benzeri bir yaşam formu keşfetti. Bu gizemli genetik materyalin diğer biyolojik yaşam formlarıyla eşleşen yapısal benzerliklerinin olmadığı ortaya çıktı.

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06/03/2024

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İnsan sindirim sisteminde virüs benzeri yeni yaşam formu keşfedildi

Yeni bir çalışma insan bağırsağında daha önce hiç karşılaşılmayan virüs benzeri bir yaşam formunu ortaya çıkardı.

Stanford Üniversitesi'nden biyolog Ivan Zheludev ve ekibi yeni keşfin bir virüs formu olmayabileceğini belirtti.

Bilim insanının açıklamalarına göre yeni keşif en basit genetik moleküller ile karmaşık virüsler arasındaki boşluğu doldurmaya yardımcı olacak "tamamen yeni bir yaşam formu" olabilir.

Yeni bir yaşam formu olduğu iddia edilen biyolojik yapıya, bükümlü RNA sıralarından oluşan simetrik ve çubuk benzeri görünümü nedeniyle "obelisk" (dikilitaş) ismi verildi.

BİLİM İNSANLARI İLK DEFA KARŞILAŞIYOR

Araştırma kapsamında Zheludev ve ekibi, daha önce ortaya çıkarılmış 5,4 milyon genetik dizilimi inceledi. Bu dizilimlerde 30 bin farklı "obelisk" türü olduğu belirlendi.

İncelenen insan mikrobiyal veritabanları arasında obelisk dizilerinin, insan bağırsak bakterilerinin yüzde 7'sinde ve insan ağzındaki bakterilerin yarısında olduğu belirlendi.

Konuyla ilgili yayınlanan makalede, "Obeliskler kolonileşmiş ve daha önceki incelemelerde fark edilmemiş çeşit çeşit RNA içeriyor. Bu elementlerin doğası viral olmayabilir ve RNA plazmitlerine benzer bir yapıda olabilir." ifadelerine yer verildi.

Araştırmacılar ayrıca obelisklerin başka hangi canlıların bünyesinde bulunduğunu bilmediklerini ancak bakteri türlerinde gözlemlenebileceğini düşündüklerini belirtti.

06/03/2024 14:58
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TAGS: İnsan, sindirim sistemi, virüs
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