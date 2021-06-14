“İnsan Ticareti Mağdurları için ADALET” Projesi kapsamında araştırma gerçekleştiriliyor

Avrupa Birliği tarafından İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’nın işbirliğinde yürütülen “İnsan Ticareti Mağdurları için Adalet” Projesi kapsamında Kıbrıs’ın kuzeyinde insan ticareti olgusuna ilişkin algının ne olduğunun ölçülmesi için bir araştırma düzenleniyor.

Araştırma aracılığıya; insan ticareti olgusunun oluşum sürecini, nasıl mücadele edildiği, mağdurların kimler olduğuna ve mücadele mekanizmalarının neleri kapsadığına dair Kıbrıs Türk toplumunun ne düşündüğünün tesbit edilmesi amaçlanıyor.

Proje ekibi tarafından yapılan açıklamada, insan haklarının korunması ve demokrasi kültürünün yerleştirilmesi için, yasal değişiklikler kadar eğitimin de gerekli olduğu; buna bağlı olarak gerekli eğitim ve farkındalık çalışmalarının yapılması için de toplumsal algının ölçülmesi gerektiği vurgulandı.

Çevrimiçi olarak doldurularabilecek ankete, http://bit.ly/İnsanTicartiAlgıAnketi adresinden ve K.T.Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi’nin facebook sayfasından, http://bit.ly/KTBB-İnsanHaklarıKomitesi, ulaşılabileceği vurgulandı.

Proje kapsamında kısa süre önce 27 Mayıs 2020, Perşembe günü çevrimiçi yasa çalıştayı düzenlenmiş; uzman ve paydaşların katılımıyla, “İnsan Ticaretinin Önlenmesi ve Mağdurların Korunması Hakkında Yasa Taslağı”na ilişkin çalışma da yapılmıştı.

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14/06/2021 16:18