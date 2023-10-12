İnsan ticaretiyle mücadele yürüyüşü “2. Walk of Freedom” Cumartesi günü yapılıyor

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12/10/2023

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İnsan ticaretiyle mücadele yürüyüşü “2. Walk of Freedom” Cumartesi günü yapılıyor

İnsan Hakları Platformu'nun düzenlediği insan ticaretiyle mücadele yürüyüşü “2. Walk of Freedom” cumartesi günü yapılıyor.

Kuğulu Park’ta saat 16.30’da başlayacak yürüyüş, 18.00’de ara bölgede son bulacak.

İnsan Hakları Platformu’ndan yapılan açıklamaya göre, katılımcılar, Girne Caddesi üzerinden Dikilitaş’a, oradan da Sarayönü Sokak ve İkinci Selim caddesi üzerinden yürüyerek Ledra Palace sınır kapısına varacak. Katılımcılar daha sonra ara bölgeye geçerek, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Cyprus Stop Trafficking örgütünün önderliğinde gerçekleştirilecek yürüyüş ile bir araya gelecek.

Walk for Freedom’un amacının adaleti ve özgürlüğü savunmak olduğu ifade edilen açıklamada, şu mesaj verildi:

“Ülkemizde ve dünyanın her yerinde kölelik benzeri uygulamaları derhal sona ermelidir. Ve bir gün herkes özgür oluncaya dek, mücadelemiz devam edecektir.”

12/10/2023 09:20
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TAGS: İnsan Hakları Platformu, haber, kıbrıs
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