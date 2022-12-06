İnsan vücudundan daha fazla bakteriye sahip!

Bulaşık süngerinin insanlardan daha fazla bakteriye sahip olduğunu biliyor musunuz? Norveç’te yapılan araştırmalardaki çıkan sonuçlara inanamayacaksınız. İşte detayları geliyor…

Bulaşık süngeri, her evde bulaşık yıkarken kullanılan ürünlerden biri oluyor. Peki bu süngerlerin hasta edebileceğini hiç duydunuz mu? Uzmanlar, bulaşık yıkarken sünger yerine fırça kullanmanızı öneriyor. Gelin süngerin neden bu kadar zararlı olduğuna birlikte bir bakalım.

BAKTERİLER HER YERE BULAŞIYOR

Norveçli bir gıda araştırma enstitüsü olan Nofima'da bilim insanı olan Trond Moretro, süngerlerin ıslak kalıp asla kurumadığı için, fazlasıyla bakteri barındırdığını açıkladı. Aynı zamanda tek bir süngerin, insanlardan daha fazla sayıda bakteri barındırdığını, ve bu bakterilerin insanları hasta edebileceğini de söyledi. Bu bakteriler, süngerlerden ellere ve mutfak yüzeyleri gibi hızlıca etrafa yayılabilir.

ETKİLİ BİR TEMİZLİK SAĞLAMIYOR

Bakterin hızlı büyümesine yol açan en önemli sebep ise, nem ve yemek artıkları oluyor. Yapılan bir diğer araştırmalarda ise, daha hızlı kuruyan fırçaların daha az sayıda bakteriye sahip olduğu ortaya çıktı. Sonuç olarak bulaşık süngeri sandığınız gibi aslında etkili bir temizlik sağlamıyor. Bunun yerine alternatif bir seçenek olarak fırça kullanabilirsiniz.

BULAŞIK SÜNGERİ YERİNE FIRÇA KULLANIN

Bulaşık süngerleri içindeki bakteriler sebebiyle kullanımı pek önerilmiyor. Bunun yerine fırça kullanırsanız, daha hijyenik bir ortam sağlayabilirsiniz.

PIRIL PIRIL TEMİZLİK SAĞLIYOR

Kabartma tozunu sıcak suda eritin, ardından karışımı büyük bir kaseye veya büyük bir kaba koyun. Bulaşıklarınız için yeterli alan olduğundan emin olun ve daha sonra gerektiği kadar sıcak su ekleyin. Bu yöntem kirlerden anında arındıracak.

SİRKE KULLANIN

Temizlik yaparken sirke kullanmak oldukça etkili yöntemlerden biri oluyor. Özellikle de bulaşıklarınızı pırıl pırıl yapmak istiyorsanız, bulaşık makinesinin haznesine sirke dökebilirsiniz. Böylece bütün bulaşıklarınız tertemiz olacak.

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06/12/2022 21:21