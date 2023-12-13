İnsanî yardımı kontrol edecek İsrailli özel ekip Güney Kıbrıs’ta

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Güney Kıbrıs’ın “Amaltheia” isimli, Larnaka’dan Gazze’ye deniz yoluyla insanî yardım koridoru inisiyatifi çerçevesinde Filistinli sivillere ulaştırılacak yardım malzemelerini “kontrol etmek” amacıyla İsrail’den bir teknik ekibin dün Güney’e ulaşmasının söz konusu olduğunu açıkladı.

Fileleftheros’un “İsrailli Teknik Ekip Kıbrıs’ta” başlıklı haberine göre, Letimbiotis dünkü rutin basını bilgilendirme toplantısında İsrailli ekibin Rum tarafına gidişinin, “Amaltehia” inisiyatifinin hayata geçirilmesi için İsrail ile yürütülen teknik istişareler çerçevesinde Rum teknik ekibin daha önce İsrail’e gerçekleştirdiği iki ziyaretin devamı çerçevesinde olduğunu açıkladı.

“Gazze’de devam etmekte olan insanî krizin göğüslenmesini hedefleyen inisiyatifimizi hayata geçirmek için çok somut bir planlama oluşturduk” diyen Letimbiotis, Larnaka’ya ulaşan ve özel olarak oluşturulan bir alanda depolanan ilk parti insanî yardımın (Rum basını daha öne İngiltere’den gönderildiği bilgisini vermişti) uygun şartlar oluştuğu anda gönderilmeye hazır olduğunu söyledi.

Letimbiotis, İsrailli özel ekibin Güney Kıbrıs’taki teknik altyapıları inceleyeceğini belirterek ortaya konulan teknik noktaların ileri uygulama aşamasında bulunduğunu ve inisiyatifin fiilen uygulamaya başlayabilmesi için İsrail’in yeşil ışık yakmasını beklediklerini anlattı. Letimbiotis “öneride, insanî yardımın teslim edilebilmesi için (çatışmalara) olası insanî aralar da verilmesi öngörülüyor” ifadesini kullandı.