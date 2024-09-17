İnsan yaşına göre 152 yıla denk geliyordu: Dünyanın en yaşlı kedisi öldü

Resmi olmayan kayıtlara göre dünyanın en yaşlı kedisi olarak bilinen "Rosie" 33 yaşında hayatını kaybetti.

ads ads ads ads
17/09/2024

ads
İnsan yaşına göre 152 yıla denk geliyordu: Dünyanın en yaşlı kedisi öldü

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, İngiltere'nin Norfolk bölgesinde yaşayan 73 yaşındaki Lila Brisset'in  "Rosie" isimli kedisi hayatını kaybetti.

Lila, dünyanın en yaşlı kedisi olarak bilinin kedisi hakkında açıklama yaptı. 

1990'lı yıllarda sahiplendiği kedisi Rosie'nin 33 yaşında hayatını kaybettiğini belirtti. Kedinin yaşının, insan yaşına göre 152 yıla denk geldiği belirtiliyor.

REKORLAR KİTABINA GİREMEDİ 

Resmi olmayan kayıtlara göre, dünyanın en yaşlı kedisi olarak bilinen Rosie'nin sahibi Brisset, kedisinin bu ünvanı resmen alması için Guinnes'e başvurmadı.
Guinness Rekorlar Kitabı'na göre, İngiltere'de 28 yaşındaki Flossie, dünyanın en yaşlı kedisi unvanına sahip.
Guinness Rekorlar Kitabı'na daha önce dünyanın en yaşlı kedisi unvanıyla giren Creme Puff adlı , 38 yaşına kadar yaşamıştı.

17/09/2024 10:03
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs, kedi
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.