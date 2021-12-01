İnsana yayılması kısa süre içinde gerçekleşecek

Yüksek derecede patojenik kuş gribi vakalarının artması, dünya genelinde büyük bir tedirginliğe yol açıyor. Asya'dan sonra Avrupa'da da görülen vakaların ardından, gözler kuşların göç güzergâhında bulunan ülkelere döndü. Son yıllarda resmi kayıtlara geçen bir kuş gribi vakası olmamasına rağmen başlayan salgının Türkiye’yi nasıl etkileyeceği merak konusu. Hurriyet.com.tr’nin sorularını yanıtlayan uzmanlar koronavirüs, mevsimsel grip ve kuş gribi belirtilerinin birbirine karıştığını söyleyerek uyarıda bulundu.

Son haftalarda Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne rapor edilen "yüksek derecede patojenik" kuş gribi vakaların artması dünya genelinde büyük bir tedirginliğe yol açtı. Asya’da patlak veren vakaların hızla Avrupa’ya yayılması bazı ülkelerde önlemleri de beraberinde getirdi.

Dünya genelinde 14 ülkede tespit edilen kuş gribi tehlikesi, büyük bir dikkatle takip ediliyor. Önceki yıllarda sebep olduğu can kayıplarının yanı sıra milyonlarca kuşun itlaf edilmesine yol açan hastalık nedeniyle kümes hayvancılığı endüstrisi de alarm verdi.

2003'ten beri en fazla kuş gribi kaynaklı vefat sayısı 168 kişi ile Endonezya'da kaydedildi. Sonrasında, Mısır (120) ve Vietnam (64) geldi.

Bu habere tepkiniz:



01/12/2021 19:24