İnsana yayılması kısa süre içinde gerçekleşecek

ads ads ads ads
01/12/2021

ads
ads
ads
İnsana yayılması kısa süre içinde gerçekleşecek

Yüksek derecede patojenik kuş gribi vakalarının artması, dünya genelinde büyük bir tedirginliğe yol açıyor. Asya'dan sonra Avrupa'da da görülen vakaların ardından, gözler kuşların göç güzergâhında bulunan ülkelere döndü. Son yıllarda resmi kayıtlara geçen bir kuş gribi vakası olmamasına rağmen başlayan salgının Türkiye’yi nasıl etkileyeceği merak konusu. Hurriyet.com.tr’nin sorularını yanıtlayan uzmanlar koronavirüs, mevsimsel grip ve kuş gribi belirtilerinin birbirine karıştığını söyleyerek uyarıda bulundu.

Son haftalarda Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne rapor edilen "yüksek derecede patojenik" kuş gribi vakaların artması dünya genelinde büyük bir tedirginliğe yol açtı. Asya’da patlak veren vakaların hızla Avrupa’ya yayılması bazı ülkelerde önlemleri de beraberinde getirdi.

Dünya genelinde 14 ülkede tespit edilen kuş gribi tehlikesi, büyük bir dikkatle takip ediliyor. Önceki yıllarda sebep olduğu can kayıplarının yanı sıra milyonlarca kuşun itlaf edilmesine yol açan hastalık nedeniyle kümes hayvancılığı endüstrisi de alarm verdi.

2003'ten beri en fazla kuş gribi kaynaklı vefat sayısı 168 kişi ile Endonezya'da kaydedildi. Sonrasında, Mısır (120) ve Vietnam (64) geldi.

01/12/2021 19:24
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: İnsana yayılması kısa süre içinde gerçekleşecek, haberkibris,
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.