İnsanlar bilgisayarlaşacak mı? Musk'ın ürettiği çipler maymunlar üzerinde deneniyor

Dünyaca ünlü teknoloji girişimcisi Elon Musk şaşırtmaya devam ediyor. Musk'ın maymunu video oyunlarını oynayabiliyor. Musk, bunu 2016 yılında kurduğu Neuralink projesiyle başardı. Peki bu projenin detayları ne?

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4 yıllık projenin sonunda insan beyni ile bilgisayarı birleştiren özel bir çip tanıttı. Projenin geldiği son noktayı, sahibi olduğu maymunla duyurdu. Musk'ın maymunu o çip sayesinde video oyunları oynayabiliyor.

Elon Musk, 2016 yılında kurduğu Neuralink projesi kapsamında, geçtiğimiz yıl insan beyni ile bilgisayarı bir araya getiren özel bir çip tanıtmıştı. Musk, o projenin geldiği noktayı anlattı. Musk, maymunun kafatasına takılan özel çip sayesinde video oyunlarını oynayabildiğini söyledi. Maymunun oyun oynamak için beyin sinyallerini kullanabildiğine dikkat çekti. Musk'a göre bu durum 'beyin teknolojileri' için önemli bir dönüm noktası.

Neuralink, teknoloji araştırmaları için daha önce iki domuzu denek olarak kullanırken, şimdi ise maymunları kullanıyor. Şirketin nihai hedefi bir beyin-bilgisayar arayüzü yaratmak. Eğer amaçlanan hedefe ulaşılırsa, düşünce gücüyle pek çok cihaz kontrol edilebilecek.

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02/02/2021 14:11