İnsanlar korku filmi izler gibi dövizin hareketlerini izliyor

Herkesin gözü dijital döviz panolarında, korku filmi izler gibi izliyor insanlar.

Halkımız dövize baktıkça da korktuğu başına geliyor anbean…

Döviz çıldırmış adeta, durmak bilmiyor, dakikalar içinde yükseliyor…

Döviz çıldırırken, ödemeleri, borçları dövizle olanları da çıldırtıyor.

Herkes panik içinde “ne olacak bu durum?” deyip dururken, ülke yöneticileri bir şey söylemiyor, söyleyemiyor…

Halbuki halk onlardan bir söz, bir hareket, bir adım bekliyor…

Herkes çaresiz… İnsanlar öylesine çaresizce bakıyorlar dövize, “düşer belki” diye, hemen düşmeyeceğini bile bile…

Sterlin 17’yi, Euro 14’ü geçti, ABD Doları 13’e dayandı…

Kâbustan beter bir durum, bir felaket bu…

Bugün bir ara bazı bankaların ve bazı döviz bürolarının “mobil ve internet bankacılığı” servisleri erişim sorunu yaşadı, onlar da yetişemedi dövizin her an yükselişine.

Tabii yangının başladığı yer Türkiye, orada da halk infial içinde, eylemler yapılıyor, iktidara büyük tepki var… Türkiye’de başta Apple, olmak üzere, bazı firmalar çevrim içi satışlarını durdurdu.

İthal ürün satanlar, önünü göremiyor, ne yapacağını bilemiyor…

Türkiye’de bazı ekonomistler, döviz kurundaki tarihi artışın Türkiye cumhuriyet tarihinin en büyük şoku olduğunu söylüyor.

Uzmanlar Türkiye’nin bundan sonra hızlı bir şekilde kıtlığı ve sürekli bir enflasyonu, hatta üç haneli seviyelere çıkacak bir enflasyonu tecrübe edeceğini iddia ediyor.

Bunları duyan Kıbrıslı Türkler de korkuya kapılıyor.

Türkiye’de olup bitenler bizi de etkiliyor, durum ortada zaten.

Hatta döviz meselesinde biz daha fazla etkileniyoruz.

KKTC’de zaten herkes bunu biliyor ve büyük bir panik yaşıyor…

Her taraftan ses gelmeye başladı…

Müteahhitler Birliği, üyelerine, “Türk Lirası ile yaptığınız işleri durdurun” çağrısı yaptı.

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu, kur sabitlemesini gündeme almanın kaçınılmaz olduğunu söylüyor.

Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER), hem pandemi şartlarını hem de bir süreden beridir devam eden ve son günlerde rekor yükseliş gösteren dövizi dikkate alamayan, tedbirler geliştirmeyen hükümeti suçluyor.

TUTDER, pahalılığın gerçek nedeninin devlet aygıtının sorumsuzluğu, ilgisizliği ve bilgi, beceri, yetkinlik yetersizliği olduğunu vurguluyor.

Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği, döviz kurlarındaki değişikliklerle ilgili müşterilerini uyararak, “Döviz kurlarındaki artışlar nedeni ile olası bir hasar durumunda eksik sigorta uygulaması ile karşılaşılmaması ve mağduriyet yaşanmaması adına poliçe genel şartlarına göre mevcut risk değerlerinin kontrol edilip artırılması ile ilgili taleplerin tarafınızdan yapılması önem arz etmektedir” dedi.

Herkes kendine göre tedbir almaya kendi zümresini korumaya çalışıyor.

Meslek örgütleri, sendikalar, ekonomistler KKTC Hükümeti’nin de yapabilecekleri olduğunu söylüyor ama Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısından hiçbir şey çıkmadı, yarın da toplanacaklarmış…

Toplansınlar toplanmasına da bu halk için artık bir şeyler yapsınlar, artık ne yapabiliyorlarsa.

İnsanların gözünde ne bütçe görüşmeleri var ne Seçim ve Halkoylaması Yasası ne de erken seçim…

Herkes can derdinde ama ülke yöneticileri bunu göremiyor sanki.

Hele Cumhurbaşkanının bu kadar sorun içinde her gün hamaset dolu açıklamalar yapması, sanki hiç bunlar yaşanmıyormuş gibi davranması o kadar antipatik ki…

Bu halk zaten birçok konuda çaresizlik yaşıyor, döviz kriziyle bu durum daha da derinleşti.

Çökmüş, sürdürülemez bir sistem var bu ülkede, işte böyle krizler defoları daha fazla ortaya çıkarıyor. Bu sistemi değiştirmek istiyor muyuz gerçekten şüphelerim var çünkü statükodan şu veya bu şekilde çok nemalanan kesim var şikayet etmelerine rağmen…

Çok tekrar ettiğimiz bir cümle olacak belki ama Kıbrıs sorunu çözülmediği sürece bu sorunları defa defa yaşayacağız…

Benzer sorunlar hep var ama böyle çok büyük krizleri de her üç yılda, beş yılda bir yaşayacağız, ta ki ayağa kalkalım kendimize gelelim bir daha başımıza gelecek, yine yere yıkılacağız…

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23/11/2021 22:48