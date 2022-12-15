İnsanlar neden iki ayak üzerinde yürüyor? Yaygın kabul edilen teori çürütüldü

İngiltere'de yapılan yeni bir çalışma, insanların atalarının yerde değil ağaçlarda dik yürümeye başladığını göstererek bu konuda yaygın kabul edilen teoriyi çürüttü. Buna göre, ilk insanlar sık bitki örtüsü ve ılıman iklim nedeniyle ağaç dallarında, toprak üstünde olduğundan daha fazla vakit geçirdi. Ardından insanlar, daha yüksek yerdeki meyvelere ulaşmak ve zemindeki yırtıcılardan korunma için iki ayak üstünde yürümeyi öğrendi.

İngiltere’de yapılan yeni bir çalışma, insanların ilk atalarının yerde değil ağaçlarda dik yürümeye başladığını öne sürdü.

Bugün insanların neden dik yürüdüğüne dair yaygın kabul edilen hipotezi insanların ağaçlardan inmeye ve karada daha fazla zaman geçirmesi oluşturuyordu.

İNSANLAR AĞAÇLAR ÜZERİNDE DİK YÜRÜMEYİ ÖĞRENDİ

Bunun nedeni ise milyonlarca yıl önce, küçülen tropik ormanların ve genişleyen savanların, insan atalarının hareketlerini yiyecek bulmak için uyarlamaları gerektiği anlamına gelmesiydi. Ancak yeni araştırma iddiayı çürüttü ve insanların ilk olarak ağaçlarda iki ayak üzerinde yürümeye başladığını gösterdi.

Kent Üniversitesi'nden bir ekip, Tanzanya, Issa'da 15 ay boyunca savan şempanzeleri üzerinde çalıştı. Araştırmacılar şempanzelerin yerde yürümeye kıyasla ağaçlarda yürürken aslında daha fazla zaman harcadığını keşfetti

Science Advances dergisinde yayınlanan bulgular, şempanzelerin yoğun ve kıt bitki örtüsünde aynı süreyi iki ayak üzerinde geçirdiklerini de gösterdi.

"SINIRLI FOSİL KAYITLARI VAR"

Çalışmanın yazarlarından Alexander Piel konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İki ayaklılığın evrimiyle ilgili uzun süredir devam eden teorileri incelemek, sınırlı fosil kanıtları nedeniyle zor.

Bununla birlikte, Issa şempanze topluluğu, insanların milyonlarca yıl önce içinde evrimleştiği habitata çok benzeyen bir habitatta yaşayan bir tür. Vahşi şempanzelerin davranışlarını inceledik ve ağaç dallarında iki ayak üzerinde daha fazla hareket ettiklerini gördük” diye konuştu.

Piel sözlerine şu şekilde devam etti:

"Neden iki ayak üzerinde olduğumuza dair geleneksel hipotezlerin çoğu, iki ayaklılığın atalarımıza sağladığı avantajlardan kaynaklanıyor. Örneğin, uzun çimenlerin üzerinde yürümek veya daha az güneş ışığına maruz kalmak. Ancak, Issa şempanzeleri tam tersini yaptı ve ağaçlarda ayakta daha fazla vakit geçirdi.”

Öte yandan Piel, ağaçlarda dik yürümenin daha yüksek dallardaki meyvelere ulaşmak ve yerdeki yırtıcılardan korunmak gibi faydaları olduğunu belirterek, "Yani, ağaçlarda iki ayaklı olacak şekilde evrimleştik ve sonra belki de ormanlar geri çekildiğinde bu durum hızlandırıldı ve neredeyse tamamen daha açık yaşam alanlarına bu şekilde indik" dedi.

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15/12/2022 19:19