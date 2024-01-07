İnsanlar sözsüz, evrensel bir iletişim diline sahip olabilir

Yeni bir araştırma, insanların evrensel, sözsüz bir iletişim biçimine sahip olabileceğini ortaya koydu.

Georgia State Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Şeyda Özçalışkan’ın İngilizce ya da Türkçe konuşan 3 ila 12 yaş arasındaki çocuklarla yaptığı deney, evrensel bir işaret dilinin temel yapısına dair ilk ipuçlarını verdi.

Araştırma kapsamında 50'si anadili Türkçe, 50'si de İngilizce olan toplam 100 çocukla konuşuldu.

Çocuklardan "koştu ve eve girdi" gibi belirli eylemlere işaret eden hareketleri ellerini kullanarak iki kez anlatmaları istendi.

Bunlardan ilkinde sözler ve jestlerin kullanılması, ikincisindeyse eylemin sadece jestlerle anlatılması talep edildi.

Araştırmacılar, çocukların aynı anda hem konuşup hem de jest yaptıklarında, jestlerinin kendi dillerinin kurallarına uygun olduğunu fark etti.

Ancak çocuklar kendilerine verilen eylemi sadece jest kullanarak anlattıklarında son derece benzer el hareketleri kullanmayı tercih etti.

Özçalışkan, "koşmak ve eve girmek" eylemini Türkçe konuşan çocukların iki farklı cümlede anlatmak zorunda kaldığını ve bunun jestlerine yansıdığını, eylemin tek cümleyle ifade edilebildiği İngilizcedeyse durumun farklılaştığına dikkat çekti.

Araştırma sonucu, çocukların 3 ila 4 yaş civarında konuşulan dille ortak konuşma jestlerini kullanmaya başladıklarını ortaya koydu.

Bunun dil, görme veya işitme yeteneğimizden bağımsız olarak birbirimizle iletişim kurmamızı sağlayan bir tür evrensel jest sisteminin potansiyel varlığına işaret ettiğini söyleyen Özçalışkan, benzer bir çalışmayı Türkçe ve İngilizce konuşan görme engelli çocuklar üzerinde de yapmayı planladıklarını söyledi.

Independent Türkçe