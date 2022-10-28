İnsanlar yaşlandıkça neden kilo alıyorlar?

Birçok kişi, yaşlandıkça kilosunu kontrol altında tutmak için mücadele eder. Şimdi İsveç’teki Karolinska Institutet’te yapılan yeni bir araştırma bunun nedenini ortaya çıkardı: Yağ dokusundaki yağ kaybı, eskisinden daha az yemek yememize veya egzersiz yapmamıza rağmen kilo almayı kolaylaştırıyor. Çalışma Nature Medicine dergisinde yayınlandı.

Bilim insanları ortalama olarak 13 yıl boyunca 54 kadın ve erkekte bulunan yağ hücrelerini incelediler. Bu süre zarfında, tüm denekler kilo alıp almadıklarına bakılmaksızın, yağ dokusundaki yağ hücrelerinde lipit (veya yağ) çıkarılma ve depolanma oranlarında azalma olduğunu göstermiştir.

İsveç’teki Uppsala Üniversitesi ve Fransa’daki Lyon Üniversitesi araştırmacıları ile işbirliği içinde yapılan çalışmaya göre, daha az kalori yiyerek bunu telafi etmeyenler ortalama yüzde 20 kilo aldı.

Sonuç

Araştırmacılar ayrıca, bariatrik cerrahi geçiren 41 kadında lipit devir hızını ve lipit devir hızının, ameliyattan dört ila yedi yıl sonra kilo alımını uzak tutma kabiliyetlerini nasıl etkilediğini inceledi.

Sonuç, sadece ameliyattan önce düşük bir orana sahip olanların lipit devirlerini arttırmayı ve kilo kaybını sürdürmeyi başardığını gösterdi. Araştırmacılar, bu insanların lipit devirlerini artırmak için ameliyat öncesi olanlara göre daha fazla alana sahip olabileceğine inanıyor.

Karolinka Enstitüsü’ndeki Huddinge Tıp Bölümünden Profesör Peter Arner, “Sonuçlar, ilk kez yağ dokumuzdaki işlemlerin, yaşlanma sırasında vücut ağırlığındaki değişiklikleri diğer faktörlerden bağımsız bir şekilde düzenlediğini gösteriyor” diyor. “Bu, obeziteyi tedavi etmek için yeni yollar açabilir.”

Önceki çalışmalar, yağ dokusunda lipit devrini hızlandırmanın bir yolunun daha fazla egzersiz yapmak olduğunu göstermiştir. Bu yeni araştırma, bu görüşü desteklemekte ve ayrıca kilo verme cerrahisinin uzun vadeli sonucunun, artan fiziksel aktivite ile birleştirildiğinde iyileşebileceğini göstermektedir.

Karolinska Institutet’teki Hücre ve Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı araştırmacısı ve araştırmanın ana yazarlarından biri olan Kirsty Spalding, “Obezite ve obezite ile ilgili hastalıklar küresel bir sorun haline geldi” diyor. “Lipit dinamiklerini ve insanlarda yağ kütlesinin boyutunu düzenleyen şeyleri anlamak hiç bu kadar önemli olmamıştı.”

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28/10/2022 23:01