İnsanların ilk atalarına ait 3,7 milyon yıllık ayak izleri bulundu

Bilim insanları Tanzanya'nın Arusha bölgesinde yer alan tarihi Laetoli sit alanında insanlığın bilinmeyen tarihine dair önemli bir keşif yaptı.

Araştırmacılar, ilk kez 1976'da bulunan, ancak bir ayıya ait oluğu düşünülen ayak izlerinin, çapraz bir şekilde yürüyen ve henüz tanımlamayan bir hominine (insansı) ait olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca, ayak izlerinin, en erken insan atalarından biri olan Lucy ile uyumluluğu da karşılaştırıldı.

ABD’de yapılan yeni bir çalışma ilk olarak antik ayılar tarafından yapıldığı düşünülen gizemli ayak izlerinin aslında milyonlarca yıl önce ilk insanlar tarafından bırakıldığını ortaya koydu.

1976'da Tanzanya'da bir bölgede keşfedilen fosilleşmiş izlerdeki ayak baş parmağı ve büyük topuğun kanıtı, bunların, garip bir çapraz adım yürüyüşüne sahip olabilecek, tanımlanamayan iki ayaklı bir hominin'e ait olarak sınıflandırılmasına yardımcı oldu.

BİRDEN FAZLA HOMİNİN TÜRÜ MİLYONLARCA YIL ÖNCE İKİ AYAKLARI ÜSTÜNDE YÜRÜYORDU

Laetoli yakınlarındaki bir bölgede bulunan ayrı ayak izleri daha önce homininlerde iki ayaklılığın en erken kesin kanıtı olarak tanımlandığından, son gelişme birden fazla türün 3,7 milyon yıl önce iki ayak üzerinde yürüdüğünü gösteriyor.

TÜRÜ BELİRLENMEDİ

Bununla ilgili araştırmacılar, erken insan atalarından birinin ünlü kısmi iskelet 'Lucy'nin hominin türü olan Australopithecus afarensis'e ait olduklarına inanıyorlar.

Ancak, illk kez 1976'da bulunan ayak izlerinin ne tür bir erken insanın sorumlu olduğu henüz belli değil.

GARİP ÇAPRAZ ADIMLARA SAHİPTİ

Nature dergisinde yayımlanan çalışma, onun tuhaf çapraz adımlı bir yürüyüşe sahip olduğunu ya da belki de tehlikeli bir arazide gezindiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, ayak izlerinin onun her ayağını vücudun orta hattını geçerek diğer ayağın önüne değecek şekilde yerleştirmiş olması gerektiğini söyledi.

Ohio Üniversitesi'nde yardımcı doçent olan çalışmanın baş yazarı Ellison McNutt, “İnsanlar tipik olarak çapraz adım atmasalar da, bu hareket, kişi dengesini yeniden kurmaya çalışırken ortaya çıkabilir. Ayak izleri, düz olmayan bir yüzeyde yürüyen bir hominin sonucu olabilir."

LUCY HAKKINDA

Diğer taraftan, 1978'de Laetoli bölgesinde keşfedilen ardışık beş ayak izi, homininlerde iki ayaklılığın en erken kesin kanıtını sağladı ve Australopithecus afarensis ile bağlantılıydı.

Bu hominin türüne ait olan 'Lucy', 1974 yılında Etiyopya'nın Afar bölgesinde keşfedildi ve onun 3.18 milyon yıl önce öldüğünde genç bir yetişkin olduğu düşünülüyor.

LUCY'NİN TÜRÜYLE KARŞILAŞTIRILDI

Daha önce araştırmacılar daha önce bir ağaçtan düştükten sonra öldüğünü iddia ederek, soyu tükenmiş türlerde ağaçta yaşadığına dair olağandışı kanıtlar sunmuştu.

Ancak, Laetoli'de A Alanı adlı yakındaki bir noktada keşfedilen ve yeni çalışmanın konusu olkan ayak izleri, tartışmaya yol açtı.

Bazıları onların arka ayakları üzerinde yürüyen bir ayı tarafından yapıldığını düşünürken, diğerleri sorumlunun 'Lucy'den farklı bir hominin türü olabileceğine inanıyordu.

2019'da McNutt ve meslektaşları, alışılmadık şekilli bu ayak izlerini yeniden kazdılar ve onları ayılar, şempanzeler ve insanlar tarafından yapılan izlerle karşılaştırdılar.

McNutt, "Son 30 yılda hominin fosil kayıtlarındaki e tür çeşitliliğine ilişkin artan kanıtlar göz önüne alındığında, bu olağandışı baskılar başka bir incelemeyi hak etti" dedi.

Ayak izleri ölçüldü, fotoğraflandı ve 3 boyutlu tarandı ve her ikisi de bir hominin türüne uyan topuk ve ayak başparmağı üzerinde büyük bir izl bıraktığı ortaya çıktı.

Kaynak: ntv.com.tr

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02/12/2021 12:12